Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve Kahramanmaraş Valiliği'nden olumsuz bir durum olmadığına dair açıklamalar yapıldı. AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıklarken merkez üssünü Nurhak olarak belirtti ve derinliği 5.6 kilometre olarak kaydetti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Elbistan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum bulunmadığını ve ekiplerin saha taraması yaptığını bildirdi. AFAD da olumsuz bir durum olmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Saat 20.17'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Elbistan ilçesi olarak açıklanırken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2027072129242714534

KANDİLLİ RASATHANESİ NURHAK'I İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi de depremi duyururken sarsıntının büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Rasathane depremin merkez üssü için Nurhak ilçesini işaret ederken sarsıntı derinliğini 5.6 kilometre olarak kaydetti.

https://x.com/Kandilli_info/status/2027072438022885557

AFAD VE KAHRAMANMARAŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer açıklama yaptı. Ünlüer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hemşehrilerim. Elbistan İlçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.