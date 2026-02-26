Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.17'de yaşanan sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak duyururken olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 21:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve Kahramanmaraş Valiliği'nden olumsuz bir durum olmadığına dair açıklamalar yapıldı.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıklarken merkez üssünü Nurhak olarak belirtti ve derinliği 5.6 kilometre olarak kaydetti.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Elbistan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum bulunmadığını ve ekiplerin saha taraması yaptığını bildirdi.
AFAD da olumsuz bir durum olmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Saat 20.17'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Elbistan ilçesi olarak açıklanırken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2027072129242714534

KANDİLLİ RASATHANESİ NURHAK'I İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi de depremi duyururken sarsıntının büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Rasathane depremin merkez üssü için Nurhak ilçesini işaret ederken sarsıntı derinliğini 5.6 kilometre olarak kaydetti.

https://x.com/Kandilli_info/status/2027072438022885557

AFAD VE KAHRAMANMARAŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer açıklama yaptı. Ünlüer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hemşehrilerim. Elbistan İlçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem potansiyeli yüksek yeni fay hattı tespit edildi! 'Böyle oldukça gergin'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güneş patlamaları depremleri tetikliyor mu? Yeni araştırma ortalığı karıştırdı
ETİKETLER
#etiket
#haber
#Üretim Kesintileri
#Metinden Video
#Analiz
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.