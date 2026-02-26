Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kategoriler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 20.17'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Elbistan ilçesi olarak açıklanırken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2027072129242714534
Kandilli Rasathanesi de depremi duyururken sarsıntının büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Rasathane depremin merkez üssü için Nurhak ilçesini işaret ederken sarsıntı derinliğini 5.6 kilometre olarak kaydetti.
https://x.com/Kandilli_info/status/2027072438022885557
Depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer açıklama yaptı. Ünlüer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Hemşehrilerim. Elbistan İlçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.