Deprem potansiyeli yüksek yeni fay hattı tespit edildi! 'Böyle oldukça gergin'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Leeds Üniversitesi ile yürüttükleri uydu radar verisi analizleri hakkında bilgi verdi. Yer kabuğundaki milimetre düzeyindeki hareketleri 2020-2024 döneminde izleyerek deformasyon ve hız haritaları oluşturduklarını belirten uzman isim, Van Gölü’nün doğusuna işaret etti.

BU BÖLGE ENERJİ BİRİKTİRİYOR

Kutoğlu, radar verilerinden elde edilen renkli gerginlik haritalarında kırmızı bölgelerin yılda en fazla gerilen alanları gösterdiğini anlatan Kutoğlu, bu bölgelerin daha hızlı enerji biriktirdiğini ve büyük deprem üretme potansiyelinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Kutoğlu, haritalarda doğudan batıya yaklaşık 1500 kilometre uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en hızlı gerilen faylardan biri olduğunu, bunun yanı sıra daha önce saptanmayan bir yapının olduğunu belirlediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Van Gölü'nün doğusunda Muradiye ve Doğubayazıt bölgelerini içine alan güneyden kuzeye doğru 230 kilometre boyunca uzanan, aynı Kuzey Anadolu Fayı'ndaki gibi çok yüksek gerginlik üreten bir bölge keşfettik. Bu bölge çok sayıda fay sistemini içerisine alıyor. Burada 1976'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ama bu gergin bölgenin sınırlı bir bölgesinde meydana gelmiş. O nedenle bu bölgenin de dikkate alınmasında ve deprem zarar azaltma çalışmalarında dikkate alınarak zarar azaltma faaliyetlerinin yapılmasında fayda var."

OLDUKÇA SİSTEMATİK BİR GERGİNLİK BÖLGESİ

Türkiye'de çok sayıda aktif fay bulunduğuna işaret eden Kutoğlu, "Dolayısıyla incelediğimiz zaman yeni tehditler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla sadece 'Şu bölgede deprem olacak' diye odaklanmak doğru değil. Bu sefer başka bölgeleri gözden kaçırmış oluyoruz. Yaptığımız çalışmada da dediğim gibi Muradiye ve Doğubayazıt bölgesini içine alan, Van'ın doğusunda kalan bir bölgede de oldukça sistematik bir gerginlik bölgesi tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.