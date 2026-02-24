14 aylık bebeğin yaralandığı kavga kameralarda! Yalova'da komşularına böyle saldırmışlar

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, baba Muhammed Baca ve 14 aylık kızı İkra, çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Şener E. ve Selvet E.'nin saldırısına uğramıştı. Saldırıda babanın burnu kırılırken İkra'nın ise kafatası çatlamıştı. Gözaltına alınan Şener E. tutuklanırken Selvet E. ise serbest kalmıştı. Olay günüyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.