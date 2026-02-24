Kars'ta hareket halindeki aracı takip eden kurt kamerada!

Kars-Çıldır karayolunda seyir halindeki bir sürücü, karla kaplı arazide kendisini takip eden kurdu cep telefonuyla görüntüledi.

Kars-Çıldır karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kara yolu kenarına kadar indi. O sırada özel aracıyla Kars'tan Çıldır istikametine seyir halinde olan Muhammed Ali Gökçe, yolun hemen yanındaki karlı arazide koşan kurdu fark etti. Aracın hızına ayak uydurmaya çalışan kurt, metrelerce boyunca aracı takip etti.