11°
Dünya
Editor
Editor
 Özge Sönmez

ABD'den kritik İran açıklaması! 'Eğer anlaşmaya varılmazsa...'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten kritik İran açıklaması geldi. Hegseth, İran ile yürütülen süreçte tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin anlaşma yapması gerektiğini söyledi. Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.

ABD'den kritik İran açıklaması! 'Eğer anlaşmaya varılmazsa...'
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hegseth, İran ile yürütülen süreçte tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Hegseth, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HER ŞEY MASADA"

İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

