Burdur'da saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Bülten Ecevit Bulvarı üzerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Orhan Yalçın (22) idaresindeki 20 SE 787 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Burdur'da kahreden kaza: 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Rabia Yalçın hayatını kaybederken, eşi yaralandı ve kazaya sebep olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Burdur'da 01.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 23 yaşındaki Rabia Yalçın hayatını kaybederken, eşi Orhan Yalçın yaralandı. Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Yeni evli çiftin düğünlerinde de kaza yaptıkları aynı otomobili kullandığı öğrenildi.

GENÇ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilde yolcu olan eşi Rabia Yalçın (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Rabia Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza haberi alarak olay yerine gelen Rabia Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya sebep olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZADA KAHREDEN DETAY

Öte yandan Ağustos 2025'te evlendiği öğrenilen genç çiftin, düğünlerinde de kaza yaptıkları otomobili kullandığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.