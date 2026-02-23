Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da öğle saatlerinde Erzurum-Aşkale kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İran plakalı yolcu otobüsü önündeki tıra çarparken tır da yine aynı istikamette seyreden bir başka tıra arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 14:20

Erzurum-Aşkale kara yolunda öğle saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İspir yol ayrımı oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü bölgede İran plakalı yolcu otobüsü önündeki tıra çarptı. Tır da yine aynı istikamette seyreden bir başka tıra arkadan çarptı.

Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Feci kazada İran uyruklu otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı.

Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken bölgede etkili olan yoğun sis trafiği durma noktasına getirdi.

Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Öte yandan Aşkale Belediyesi ekipleri, İran plakalı otobüste bulunan yolcuları kaza yerinden alarak sosyal tesislere götürdü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması! 'Yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik'
ETİKETLER
#zincirleme kaza
#yaralılar
#Yoğun Sis
#Erzurum Aşkale Trafik Kazası
#İran Otobüs Kazası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.