Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Erzurum-Aşkale kara yolunda öğle saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İspir yol ayrımı oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü bölgede İran plakalı yolcu otobüsü önündeki tıra çarptı. Tır da yine aynı istikamette seyreden bir başka tıra arkadan çarptı.

Feci kazada İran uyruklu otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken bölgede etkili olan yoğun sis trafiği durma noktasına getirdi.

Öte yandan Aşkale Belediyesi ekipleri, İran plakalı otobüste bulunan yolcuları kaza yerinden alarak sosyal tesislere götürdü.