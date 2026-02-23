Menü Kapat
Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması! 'Yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelir politikalarımızda adalet ve etkinliği önemsiyoruz. Toplumdaki algının aksine program döneminde vergi harcamalarını azalttık, etkin olmayanları gözden geçirdik, vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük" değerlendirmesinde bulundu. İşte Şimşek'in açıklamalarından önemli detaylar ve tüm rakamlar...

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması! 'Yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik'
23.02.2026
23.02.2026
saat ikonu 14:02

Hazine ve Maliye Bakanı , gelir politikalarında adalet ve etkinliği önemsediklerini belirterek, "Toplumdaki algının aksine, program döneminde vergi harcamalarını azalttık, etkin olmayanları gözden geçirdik, vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük. Uzun süredir yüksek seyreden dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik." dedi.

Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Konferans Salonu'nda "37. Vergi Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, verginin devletin gücünün, kamu hizmetlerinde sürekliliğin, kalitenin, toplumsal adaletin teminatı ve ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada ve konjonktürde olduğuna dikkati çeken Şimşek, böylesi dönemde kamu maliyesinin dengeli, sürdürülebilir şekilde olması, harcamaların ağırlıklı olarak vergi gelirleriyle finanse edilmesinin değerli olduğunu dile getirdi.

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması! 'Yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik'

'YÜZDE 3'ÜN ALTINA ÇEKME PERFORMANSINI GÖSTERDİK'

Şimşek, geçen yıl çok güçlü performans ortaya koyduklarına işaret ederek, "Bütçe açığını, deprem harcamalarına ve daha önceden uygulamaya koyduğumuz erken emeklilik sistemine rağmen milli gelire oran olarak yüzde 3'ün altına çekme performansını gösterdik. Bütçe açığının yüzde 3'ün altında olması ülkemiz ve sürdürülebilirlik açısından önemli eşik." diye konuştu.

Geçen sene olağanüstü çaba gösterildiğini, bunun da devamının kendileri için kritik olduğunu ifade eden Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelir politikalarımızda adalet ve etkinliği önemsiyoruz. Toplumdaki algının aksine program döneminde vergi harcamalarını azalttık, etkin olmayanları gözden geçirdik, vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük. Uzun süredir yüksek seyreden dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payını yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik."

Vergilere yönelik düzenlemelere ilişkin bilgi veren Şimşek, 2023'te yüzde 6,5 olan vergi harcamalarının milli gelir içindeki payının geçen sene yüzde 5,1'e düştüğünü, Orta Vadeli Program (OVP) dönemi sonunda yüzde 4,1 veya altına çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması! 'Yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik'

'GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI 6,2 MİLYONU AŞTI'

Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldıklarını vurgulayan Şimşek, beyanname sayısındaki artışın bunun en somut göstergesi olduğunu söyledi. Şimşek, 2022'de 3,8 milyon olan beyanname sayısının 2024'te 5 milyonun üzerine çıktığı bilgisini verdi.

2025'te 473 bin mükellefin ilk kez beyanname verdiğine dikkati çeken Şimşek, "Yarım milyona yakın kişi ilk defa beyanname verdi. Bu program döneminde beyana dayalı vergiler düşen enflasyona rağmen her sene iki katına çıktı. Gelir vergisi mükellef sayısı 6,2 milyonu aştı." dedi.

Şimşek, denetimde etkinliğin de büyük katkı sağladığını belirterek, tahsilatta disiplinin bütçe performansında önemli rol oynadığını dile getirdi.

2 yıllık faiz dışı açıktan sonra geçen sene sınırlı da olsa faiz dışı fazlaya geçildiğine işaret eden Şimşek, bunun gelecek yıllarda faiz giderlerinin bütçe içindeki payını sınırlayacak önemli eşik olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması! 'Yüzde 66'dan yüzde 62'ye indirdik'

Şimşek, OVP hedeflerine değinerek, şöyle konuştu:

"OVP hedeflerimiz iddialı ama ben inanıyorum ki hep birlikte çok daha iyisini başaracağız. Bizim beklentimiz 2026 ve sonrasında da OVP hedeflerini sadece tutturmak değil, daha güçlü bir performans ortaya koymaktır. Bu mevcut performansın ötesine geçmemizi, çıtayı bir miktar daha yukarı çekmemizi bekliyorum."

Dijital dönüşüme de dikkati çeken Şimşek, yapay zekanın bütün alanlarda verimliliği artıracak şekilde devreye alınmasının önem taşıdığını anlattı. Şimşek, denetimden tahsilata birçok sürecin algoritmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, kayıt dışılıkla mücadelede de mevcut algoritmaların iyileştirilmesi, otomasyon süreçlerinin daha ileri aşamaya taşınması gerektiğini bildirdi.

Mükellefe saygı, mükellefle yapıcı diyalog ve rehberliğin esas olduğunu vurgulayan Şimşek, "Maliyenin korkutan değil, adil, güçlü ve yol gösteren yüzleri olacaksınız." diye konuştu.

Şimşek'in konuşmasının ardından emekli olan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay'a, 35 yılını dolduran çalışanlar ile Gelir İdaresi'nde görev yapan personeldeki "en"lere teşekkür belgesi takdim edildi.

