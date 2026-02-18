Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Mehmet Şimşek'ten kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili çalışma açıklaması

MHP'li Baki Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir çalışma hazırlığı olup olmadığını sordu. Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren cevap geldi.

Mehmet Şimşek'ten kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili çalışma açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 20:53

Milletvekili Baki Ersoy'un ile arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin TBMM’ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı 'ten cevap geldi.

Mehmet Şimşek'ten kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili çalışma açıklaması

Ersoy geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı'na kamuda çalışan işçiler ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir soru önergesi sunmuştu. Ersoy, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağını sormuş, önergede kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki maaş farklarının, son toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte derinleştiği aktarılmıştı.

Mehmet Şimşek'ten kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili çalışma açıklaması

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Ersoy’un Önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten verilen cevapta "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkânları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#kayseri
#mehmet şimşek
#mhp
#memurlar
#kamu işçileri
#Ücret Dengesizliği
#Baki Ersoy
#Ekonomi
