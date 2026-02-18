İslam Memiş'ten gram altın için 10 bin lira bombası: Borcu olanlara son fırsat!

Memiş, "Petrol 65–70 dolar bandında sakin bir seyir izliyor. Bitcoin 68.000 dolar civarında ve baskılanmış bir görüntü veriyor. Ancak bu, tüm paranın kriptoya yatırılması gerektiği anlamına gelmez. Örneğin 1 milyon TL’nin tamamını tek enstrümana koymak yerine 100 bin TL’lik kısmını ayırıp kalanını altın, gümüş ve dövizle çeşitlendirmek daha dengeli bir strateji olur" diyerek sepet stratejisinin önemine dikkat çekti.

