İslam Memiş'ten gram altın için 10 bin lira bombası: Borcu olanlara son fırsat!

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gümüş yatırımcısı sabırla beklemede... Peki piyasalar hangi fırsatlara izin veriyor? Finans Analisti İslam Memiş, kendi sosyal medya kanalı üzerinden hem küresel piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda bütün yatırım araçlarında ve enstrümanlarda gerçekleşen son durumu ve kişisel öngörülerini paylaştı.
Borsa İstanbul 100 endeksi 14.464 puan seviyesinde ve yüzde 1,66 civarında yükselişle yeni bir zirve denemesi yaptığından bahseden Memiş, "14.350 puan seviyesini kritik direnç olarak takip ediyorum ve bu seviyenin üzerini riskli buluyorum. Yıl içinde 15.000–16.000 puan seviyeleri görülebilir ancak doğru hisse seçimi önemli. Tek bir hisseye bağlı kalmadan çeşitlendirme yapmak ve en az 6 ay, tercihen 1 yıl vadeli düşünmek daha sağlıklı olacaktır" dedi.
Memiş, dolar kuru için 43,75 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdüğünü ve yıl sonu için 50 TL beklentisinin devam ettiğini belirtti.
"Küresel piyasalarda Amerika–İran görüşmeleri gündemdeydi. Cenevre’de yapılan ikinci tur görüşmelerden net bir anlaşma çıkmadı. Anlaşma söylentileriyle ons altın 4.850 dolar seviyesine kadar geriledi, ardından yeniden 4.920 dolar civarına toparlandı" diyen Memiş, 4.800–4.850 dolar bandının güçlü destek gibi çalıştığından bahsetti.
Altın fiyatlarının seyri hakkında öngörülerinden bahseden Memiş, "5.080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadıkça kalıcı yükseliş zor, ancak benim uzun vadeli beklentim düşüş yönlü değil. Bu yıl için 6.000 dolar seviyesini radarımda tutuyorum ve kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmıyorum" dedi.
Gram altın 7.250 TL seviyesine kadar geriledikten sonra 7.320 TL civarına toparlandığından bahseden Memiş, 7.000 TL’nin altına kalıcı sarkma beklemediğini açıkladı.
Yine gram altın fiyatı için 10.000 TL hedefini orta vadede mümkün gördüğünü söyleyen Memişü "Özellikle altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar için mevcut seviyelerin fırsat sunduğunu düşünüyorum" diyerek yatırımcıları uyardı.
Gümüş tarafında 72 dolara kadar sert geri çekilme yaşandığını ifade eden Memiş, "Kısa vadede 90 dolar hedefim var. Ancak sonrasında 50 dolar seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Gümüş yatırımcısının sabırlı olması gerekiyor. 2026 yılında altının gümüşe göre daha güçlü performans göstereceğini düşünüyorum" dedi.
Memiş, "Petrol 65–70 dolar bandında sakin bir seyir izliyor. Bitcoin 68.000 dolar civarında ve baskılanmış bir görüntü veriyor. Ancak bu, tüm paranın kriptoya yatırılması gerektiği anlamına gelmez. Örneğin 1 milyon TL’nin tamamını tek enstrümana koymak yerine 100 bin TL’lik kısmını ayırıp kalanını altın, gümüş ve dövizle çeşitlendirmek daha dengeli bir strateji olur" diyerek sepet stratejisinin önemine dikkat çekti.
"Kısa vadede ev ya da araç alacak olanların panik satış yapmaması gerektiğini düşünüyorum" diyen Memiş, altın ve gümüşteki sert dalgalanmalar yıl boyunca spekülasyon aracı olarak kullanılabilir. Bu nedenle 2026 yılında en önemli unsur psikoloji yönetimi olacak. Panik yapmayan, sabırlı ve planlı hareket eden yatırımcı süreci daha sağlıklı yönetecektir" diyerek yatırımcıları uyardı.
Memiş, "Amerika–İran görüşmeleri iki hafta daha uzatıldı. Süre uzadıkça piyasadaki manipülatif hareketler artabilir" diyerek asıl hedefin kısa vadeli oyunlar değil, birikimleri korumak ve uzun vadeli stratejiyle ilerlemek olduğunun altını çizdi.