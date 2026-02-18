Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten gram altın için 10 bin lira bombası: Borcu olanlara son fırsat!

Şubat 18, 2026 16:00
1
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gümüş yatırımcısı sabırla beklemede... Peki piyasalar hangi fırsatlara izin veriyor? Finans Analisti İslam Memiş, kendi sosyal medya kanalı üzerinden hem küresel piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda bütün yatırım araçlarında ve enstrümanlarda gerçekleşen son durumu ve kişisel öngörülerini paylaştı.

2
Borsa İstanbul 100 endeksi

Borsa İstanbul 100 endeksi 14.464 puan seviyesinde ve yüzde 1,66 civarında yükselişle yeni bir zirve denemesi yaptığından bahseden Memiş, "14.350 puan seviyesini kritik direnç olarak takip ediyorum ve bu seviyenin üzerini riskli buluyorum. Yıl içinde 15.000–16.000 puan seviyeleri görülebilir ancak doğru hisse seçimi önemli. Tek bir hisseye bağlı kalmadan çeşitlendirme yapmak ve en az 6 ay, tercihen 1 yıl vadeli düşünmek daha sağlıklı olacaktır" dedi.
 

3
dolar kuru

Memiş, dolar kuru için 43,75 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdüğünü ve yıl sonu için 50 TL beklentisinin devam ettiğini belirtti.
 

4
ONS ALTIN BU RAKAMI GÖRÜRSE DİKKAT!

ONS ALTIN BU RAKAMI GÖRÜRSE DİKKAT!

"Küresel piyasalarda Amerika–İran görüşmeleri gündemdeydi. Cenevre’de yapılan ikinci tur görüşmelerden net bir anlaşma çıkmadı. Anlaşma söylentileriyle ons altın 4.850 dolar seviyesine kadar geriledi, ardından yeniden 4.920 dolar civarına toparlandı" diyen Memiş, 4.800–4.850 dolar bandının güçlü destek gibi çalıştığından bahsetti.
 

5
Altın fiyatlar

Altın fiyatlarının seyri hakkında öngörülerinden bahseden Memiş, "5.080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadıkça kalıcı yükseliş zor, ancak benim uzun vadeli beklentim düşüş yönlü değil. Bu yıl için 6.000 dolar seviyesini radarımda tutuyorum ve kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmıyorum" dedi.
 

6
ELİNDE GRAM ALTIN OLANLAR İÇİN KRİTİK TAVSİYE

ELİNDE GRAM ALTIN OLANLAR İÇİN KRİTİK TAVSİYE

Gram altın 7.250 TL seviyesine kadar geriledikten sonra 7.320 TL civarına toparlandığından bahseden Memiş, 7.000 TL’nin altına kalıcı sarkma beklemediğini açıkladı.
 

7
ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT

ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT

Yine gram altın fiyatı için 10.000 TL hedefini orta vadede mümkün gördüğünü söyleyen Memişü "Özellikle altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar için mevcut seviyelerin fırsat sunduğunu düşünüyorum" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

8
GÜMÜŞ

Gümüş tarafında 72 dolara kadar sert geri çekilme yaşandığını ifade eden Memiş, "Kısa vadede 90 dolar hedefim var. Ancak sonrasında 50 dolar seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Gümüş yatırımcısının sabırlı olması gerekiyor. 2026 yılında altının gümüşe göre daha güçlü performans göstereceğini düşünüyorum" dedi.
 

9
BİTCOİN

Memiş, "Petrol 65–70 dolar bandında sakin bir seyir izliyor. Bitcoin 68.000 dolar civarında ve baskılanmış bir görüntü veriyor. Ancak bu, tüm paranın kriptoya yatırılması gerektiği anlamına gelmez. Örneğin 1 milyon TL’nin tamamını tek enstrümana koymak yerine 100 bin TL’lik kısmını ayırıp kalanını altın, gümüş ve dövizle çeşitlendirmek daha dengeli bir strateji olur" diyerek sepet stratejisinin önemine dikkat çekti. 
 

10
islam memiş altın

"Kısa vadede ev ya da araç alacak olanların panik satış yapmaması gerektiğini düşünüyorum" diyen Memiş, altın ve gümüşteki sert dalgalanmalar yıl boyunca spekülasyon aracı olarak kullanılabilir. Bu nedenle 2026 yılında en önemli unsur psikoloji yönetimi olacak. Panik yapmayan, sabırlı ve planlı hareket eden yatırımcı süreci daha sağlıklı yönetecektir" diyerek yatırımcıları uyardı.

 

11
altın

BU İKİ HAFTA ÇOK KRİTİK

Memiş, "Amerika–İran görüşmeleri iki hafta daha uzatıldı. Süre uzadıkça piyasadaki manipülatif hareketler artabilir" diyerek asıl hedefin kısa vadeli oyunlar değil, birikimleri korumak ve uzun vadeli stratejiyle ilerlemek olduğunun altını çizdi.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.