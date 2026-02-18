İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik için ‘müjde’ açıklaması! Tarih vererek duyurdu

Eski SGK Başmüfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, TGRT Haber yayınında emekli vatandaşları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşta emeklilikte reform çerçevesinde seyyanen zam beklentisi artarken Karakaş, kademeli emekliliği emeklilikte reform sürecinin olmazsa olmazı olarak değerlendirdi.

İşte Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Şimdi iki haftadır emeklilik reformunu Türkiye gazetesinde yazıyoruz. Bu reform kapsamında olmazsa olmaz düzenlemelerden biri emeklilikte kademe. Emeklilikte kademeyi çözmediğiniz takdirde emeklilik reformu tam anlamıyla olmaz, vicdanlar rahatlamaz.



Ben 2-3 yıldan beri istikrarlı bir şekilde söylüyorum. 2027 yılında inşallah bu kademe sorunu çözülecek, çözülmek zorunda. Çünkü bunun başka bir çaresi yok.



'BAZI YILLAR ARASINDA HİÇ KADEMELENDİRME YOK'

9 Eylül 99 ile 30 Nisan 2008 arasında bir uçurum var. Yani burada hiçbir kademe olayı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Ekim 2008'den sonra yapılan reformda çok uzun süreli bir kademelendirme oldu.



Geçiş süreci oldu. EYT'liler de emekli oldu. Dolayısıyla emeklilikte kademe bekleyenlerin mağdur olduğu aşikar ve bu konuda muhakkak bir düzenleme olacak.

‘BU EKRANDAN KADEME MÜJDESİNİ DE VERECEĞİZ’

EYT müjdesini nasıl İsa Karakaş olarak Türkiye gazetesinde verdiysek, emeklilikte kademeyi de TGRT Haber ekranında veririz.”

İsa Karakakaş kamuoyunda merak edilen başka bir konu olan tamamlayıcı emeklilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Evet şimdi bu tamamlayıcı emeklilik ikinci emeklilik deniliyor. Biliyorsun vatandaş böyle sanki ömür boyu SGK gibi maaş alacakmış gibi lanse ediliyor. Burada gerçeği söylememize fayda var.



Siz SGK'dan emekli olduğunuz zaman ömür boyu kendiniz öldükten sonra eşinizle şartlar varsa çocuklarınız ölene kadar sürekli maaş alıyorsunuz.

'TAMAMLAYICI EMEKLİLİKTE TÜNELİN UCU KARANLIK'

Ancak bu tamamlayıcı emeklilik sisteminde düşünülen mesele şudur. Deniliyor ki çalışanlardan yüzde üç ilave primi alacağız.



işverenlerden %3 şimdi bireysel emeklilik katkı payı biliyorsunuz %30'dan %20'ye düştü devlette %30 oranda katkıda bulunacak ancak bakın Türkiye gazetesinde geçenlerde tekrar yazdık biz doğru bilgiyi yazıyoruz çünkü gerçek bir bilgi olmadı mı zaten insanlar hayal kırıklığına uğruyor 2023 yılında çıkarılacak tamamlayıcı emeklilik çıkaramadılar.

'ÇALIŞANLARIN İLAVE PRİM ÖDEMEYE MECALİ YOK'

2024'te çıkaramadılar. 2025'te çıkmaz dedik çıkmadı. Şu andaki takvimde Haziran ayı ne kadar çıkması öngörülüyor. Ve ben de tekrar söylüyorum. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemini çıkarmak mümkün olmayacak.



Çünkü neden? Matematik belli ortada. Nasıl çıkaracaksınız? Asgari ücret 28 bin TL. Bu yirmi sekiz bin yetmiş beş liradan yüzde üç prim aldığınız zaman çalışanların yarısı asgari ücret ve komşu ücrete yakın. Bir yıl boyunca bunlar nasıl geçinecekler? Çalışanların ilave prim ödemeye mecali yok.

İŞVEREN TARAFI DA MEMNUN DEĞİL

Öte yandan işverenlere yönelik ilave prim getirildi. Yani prim miktarı maliyetleri arttırıldı. Daha fazla prim borcu getirildi. Ve dolayısıyla teşvikler de azaltıldı. İşverenler de diyorlar ki bir yandan prim yükünü artırdınız. Bir yandan teşvikleri azalttınız. Bunun üzerine de yüzde üç prim verdiğiniz takdirde biz zaten mevcut şartlarla rekabet edemeyiz.





