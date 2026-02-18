Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik için ‘müjde’ açıklaması! Tarih vererek duyurdu

Emeklilikte reform çalışmaları iyiyiden iyiye kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Eski SGK Başmüfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, TGRT Haber yayınında kademeli emeklilik için tarih vererek, "EYT'yi duyurduğumuz gibi kademeli emeklilik müjdesini de bu ekrandan duyuracağız" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 13:49

Eski Başmüfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, TGRT Haber yayınında emekli vatandaşları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşta emeklilikte reform çerçevesinde seyyanen zam beklentisi artarken Karakaş, kademeli emekliliği emeklilikte reform sürecinin olmazsa olmazı olarak değerlendirdi.

İşte Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Şimdi iki haftadır emeklilik reformunu Türkiye gazetesinde yazıyoruz. Bu reform kapsamında olmazsa olmaz düzenlemelerden biri emeklilikte kademe. Emeklilikte kademeyi çözmediğiniz takdirde tam anlamıyla olmaz, vicdanlar rahatlamaz.

Ben 2-3 yıldan beri istikrarlı bir şekilde söylüyorum. 2027 yılında inşallah bu kademe sorunu çözülecek, çözülmek zorunda. Çünkü bunun başka bir çaresi yok.

İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik için ‘müjde’ açıklaması! Tarih vererek duyurdu


'BAZI YILLAR ARASINDA HİÇ KADEMELENDİRME YOK'

9 Eylül 99 ile 30 Nisan 2008 arasında bir uçurum var. Yani burada hiçbir kademe olayı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Ekim 2008'den sonra yapılan reformda çok uzun süreli bir kademelendirme oldu.

Geçiş süreci oldu. EYT'liler de emekli oldu. Dolayısıyla emeklilikte kademe bekleyenlerin mağdur olduğu aşikar ve bu konuda muhakkak bir düzenleme olacak.

İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik için ‘müjde’ açıklaması! Tarih vererek duyurdu

‘BU EKRANDAN KADEME MÜJDESİNİ DE VERECEĞİZ’

EYT müjdesini nasıl İsa Karakaş olarak Türkiye gazetesinde verdiysek, emeklilikte kademeyi de TGRT Haber ekranında veririz.”

İsa Karakakaş kamuoyunda merak edilen başka bir konu olan tamamlayıcı emeklilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Evet şimdi bu tamamlayıcı emeklilik ikinci emeklilik deniliyor. Biliyorsun vatandaş böyle sanki ömür boyu SGK gibi maaş alacakmış gibi lanse ediliyor. Burada gerçeği söylememize fayda var.

Siz SGK'dan emekli olduğunuz zaman ömür boyu kendiniz öldükten sonra eşinizle şartlar varsa çocuklarınız ölene kadar sürekli maaş alıyorsunuz.

İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik için ‘müjde’ açıklaması! Tarih vererek duyurdu

'TAMAMLAYICI EMEKLİLİKTE TÜNELİN UCU KARANLIK'

Ancak bu tamamlayıcı emeklilik sisteminde düşünülen mesele şudur. Deniliyor ki çalışanlardan yüzde üç ilave primi alacağız.

işverenlerden %3 şimdi bireysel emeklilik katkı payı biliyorsunuz %30'dan %20'ye düştü devlette %30 oranda katkıda bulunacak ancak bakın Türkiye gazetesinde geçenlerde tekrar yazdık biz doğru bilgiyi yazıyoruz çünkü gerçek bir bilgi olmadı mı zaten insanlar hayal kırıklığına uğruyor 2023 yılında çıkarılacak tamamlayıcı emeklilik çıkaramadılar.

İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik için ‘müjde’ açıklaması! Tarih vererek duyurdu

'ÇALIŞANLARIN İLAVE PRİM ÖDEMEYE MECALİ YOK'

2024'te çıkaramadılar. 2025'te çıkmaz dedik çıkmadı. Şu andaki takvimde Haziran ayı ne kadar çıkması öngörülüyor. Ve ben de tekrar söylüyorum. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemini çıkarmak mümkün olmayacak.

Çünkü neden? Matematik belli ortada. Nasıl çıkaracaksınız? Asgari ücret 28 bin TL. Bu yirmi sekiz bin yetmiş beş liradan yüzde üç prim aldığınız zaman çalışanların yarısı asgari ücret ve komşu ücrete yakın. Bir yıl boyunca bunlar nasıl geçinecekler? Çalışanların ilave prim ödemeye mecali yok.

İsa Karakaş'tan kademeli emeklilik için ‘müjde’ açıklaması! Tarih vererek duyurdu

İŞVEREN TARAFI DA MEMNUN DEĞİL

Öte yandan işverenlere yönelik ilave prim getirildi. Yani prim miktarı maliyetleri arttırıldı. Daha fazla prim borcu getirildi. Ve dolayısıyla teşvikler de azaltıldı. İşverenler de diyorlar ki bir yandan prim yükünü artırdınız. Bir yandan teşvikleri azalttınız. Bunun üzerine de yüzde üç prim verdiğiniz takdirde biz zaten mevcut şartlarla rekabet edemeyiz.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı
Emekliye seyyanen zam için 50 bin lira detayı! İsa Karakaş'tan memur ve SSK emeklisine kritik uyarı
ETİKETLER
#sgk
#emeklilik reformu
#Emeklilikte Kademe
#Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir
#İsa Karakaş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.