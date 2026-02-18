Seyyanen zam için 50 bin lira detayı! İsa Karakaş'tan memur ve SSK emeklisine kritik uyarı

Kategoriler
Emeklisinden çalışanına kadar herkesin gözü kulağı Ankara’dan her an gelecek seyyanen zam vaadinin ifasıyla ilgili haberlerde.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, seyyanen zammın sadece emekli olanları değil hala çalışmakta olan milyonlarca emekli adayı memurları, kadro açılmasını bekleyen başta öğretmenler olmak üzere kamuda çalışmak isteyen yüz binlerce genci de yakından alakadar ettiğini belirtti.
Milyonlarca emekli ve memur için "seyyanen zam" kavramı artık sadece bir maaş artışı değil, bir adalet arayışına dönüştüğünü açıklayan Karakaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu sözün verildiğini hatırlattı.
Memurlar açısından bakıldığında çalışırken alınan maaş ile emekli maaşı arasındaki fark %40’lara dayandığını belirten Karakaş, 2023’te emekli olabilecek binlerce memurun, "seyyanen zam gelir" umuduyla dilekçesini temmuza ertelediğini ve bu nedenle EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar mağduriyeti yaşadığını söyledi.
Emekli maaşı yetmediği için 65 yaşına kadar koltuğuna tutunmak zorunda kalan memur yüzünden kadrolar boşalmadığını açıklayan Karakaş, seyyanen zam yapılmadığı sürece ne emeklinin ne de gençlerin iş bulamayacağını ifade etti.
Eğer vaat edilen o seyyanen zam bugün maaşlara yansıtılmış olsaydı; en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 772 TL ile asgari ücretin altında yaşamaya mahkûm olmayacağını, 50 bin TL sınırına dayanacağını açıkladı.
Karakaş, emeklilik intibakı ile birlikte hangi statüden olursa olsun tüm (SSK-Bağ-Kur-Memur Emeklisi-SGK…) emeklilere istisnasız ve tek seferlik bir seyyanen zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.