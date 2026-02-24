Polise gelen ihbar mahalleyi ayağa kaldırdı! İşin aslı bambaşka çıktı

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Ahçeloğlu Sokak'tan aracıyla geçen bir vatandaş, bir binanın zemin katındaki dairesine birilerinin pencereden girdiğini gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ev bekçiler sevk edildi. Sokaktaki evleri tek tek dolaşan ekipler, demir kapısı bulunan ve penceresi zemine yakın bina aradı. İhbarcı ile tekrar temasa geçen ekipler, yapılan görüşmenin ardından tarif edilen adresi buldu. Ancak işin aslı bambaşka çıktı. Evin kapısını çalan ekipler, kapıya çıkan gençlerin ihbar edilen adreste yaşadığı ve anahtarı evde unuttuklarını öğrendi. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda olumsuz bir durumun çıkmaması ve gençlerin söylemlerini komşularının da doğraması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.