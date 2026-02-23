Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe'de WhatsApp mesajları sızdı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası dikkat çeken ifadeler

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olması sonrası Fenerbahçe'de zirve hesapları yapılıyor. Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de takımın WhatsApp grubundaki mesajlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de WhatsApp mesajları sızdı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası dikkat çeken ifadeler
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 17:22

Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olması, Fenerbahçe cephesinde adeta bayram havası oluşturdu.

Fenerbahçe'de WhatsApp mesajları sızdı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası dikkat çeken ifadeler

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli oyuncuların, takımın WhatsApp grubunda bu karşılaşmayla ilgili coşkulu mesajlar paylaştığı öğrenildi.

Futbolcuların, Galatasaray'ın puan kaybının "takıma ilaç gibi geldiğini" dile getirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de WhatsApp mesajları sızdı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası dikkat çeken ifadeler

İŞTE O İFADELER

Takım içi yazışmalarda, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi."

"Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız."

"Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları eşitleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının paylaşıldığı belirtildi.

YENİLMEZ TEK TAKIM

Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi maçında Nottingham Forest karşısında Kadıköy'de alınan 3-0'lık mağlubiyet, Fenerbahçe cephesinde moralleri bozmuştu.

Fenerbahçe'de WhatsApp mesajları sızdı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası dikkat çeken ifadeler

İlgili Haber
Fenerbahçe-Kasımpaşa | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Spor
#Spor
