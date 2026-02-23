Fenerbahçe'de WhatsApp mesajları sızdı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası dikkat çeken ifadeler

Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olması, Fenerbahçe cephesinde adeta bayram havası oluşturdu.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli oyuncuların, takımın WhatsApp grubunda bu karşılaşmayla ilgili coşkulu mesajlar paylaştığı öğrenildi.

Futbolcuların, Galatasaray'ın puan kaybının "takıma ilaç gibi geldiğini" dile getirdiği ifade edildi.

İŞTE O İFADELER

Takım içi yazışmalarda, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi."

"Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız."

"Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları eşitleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının paylaşıldığı belirtildi.

YENİLMEZ TEK TAKIM

Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi maçında Nottingham Forest karşısında Kadıköy'de alınan 3-0'lık mağlubiyet, Fenerbahçe cephesinde moralleri bozmuştu.