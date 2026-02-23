Fenerbahçe-Kasımpaşa | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada, Fenerbahçe'de liderlik hesapları başladı. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.
Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu haftada, Fenerbahçe'nin olası bir galibiyetiyle birlikte zirvede puanlar eşitlenmiş olacak.
Ligde geride kalan 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik sonucu 52 puan toplayan Fenerbahçe; haftaya 2. sırada girdi. Halihazırda ligin tek namağlup takımı olan sarı lacivertliler, 51 gol atarken, kalesinde de 20 gol gördü. Diğer taraftaysa 19 puana sahip konuk Kasımpaşa, 22 hafta sonunda 15. basamakta yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 1-1'lik skorla dönmüştü.
Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Milan Skriniar, Nottingham Forest karşısında sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Kasımpaşa'daki ilk 8 maçında sadece 1 kez galip gelebilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe deplasmanında sürpriz bir sonuç almak için mücadele edecek.