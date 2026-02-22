Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ozan Kabak, Salih Özcan ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlar; menajerler aracılığıyla transfer teklifleri almaya başladı. Esasen ise yetenekli isimlerin, yakın zamanda sürpriz imzalar atması bekleniyor.
1 - Zeki Çelik | Roma | Piyasa Değeri: 12 Milyon Euro
2 - Ozan Kabak | Hoffenheim | Piyasa Değeri: 5 Milyon Euro
3 - Salih Özcan | Borussia Dortmund | Piyasa Değeri: 3.5 Milyon Euro
4 - Berkan Kutlu | Konyaspor | Piyasa Değeri: 2.5 Milyon Euro
5 - Ersin Destanoğlu | Beşiktaş | Piyasa Değeri: 2.2 Milyon Euro
6 - Bilal Beyazıt | Kayserispor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro
7 - Emirhan İlkhan | Torino | Piyasa Değeri: 1.5 Milyon Euro
8 - Salih Uçan | Beşiktaş | Piyasa Değeri: 1.2 Milyon Euro
9 - Umut Bozok | Eyüpspor | Piyasa Değeri: 1.2 Milyon Euro
10 - Samet Akaydin | Çaykur Rizespor | Piyasa Değeri: 1.2 Milyon Euro