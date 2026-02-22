Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

Milli futbolcular Ozan Kabak, Salih Özcan ve Zeki Çelik başta olmak üzere birçok Türk oyuncu transfer teklifleri alıyor ve yakın zamanda sürpriz anlaşmalar yapmaları bekleniyor.

Sözleşmesi sona ermek üzere olan en değerli Türk futbolcular listesi ve piyasa değerleri paylaşıldı.