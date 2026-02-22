Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

Ozan Kabak, Salih Özcan ve Zeki Çelik transferleri için geri sayıma geçildi. Zira pek çok yetenekli Türk futbolcu, an itibarıyla sözleşmesinin son aylarına girdi.

Ozan Kabak, Salih Özcan ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlar; menajerler aracılığıyla transfer teklifleri almaya başladı. Esasen ise yetenekli isimlerin, yakın zamanda sürpriz imzalar atması bekleniyor.

Milli futbolcular Ozan Kabak, Salih Özcan ve Zeki Çelik başta olmak üzere birçok Türk oyuncu transfer teklifleri alıyor ve yakın zamanda sürpriz anlaşmalar yapmaları bekleniyor.
Ozan Kabak, Salih Özcan ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlar menajerler aracılığıyla transfer teklifleri alıyor.
Yetenekli isimlerin yakın zamanda sürpriz imzalar atması bekleniyor.
Sözleşmesi sona ermek üzere olan en değerli Türk futbolcular listesi ve piyasa değerleri paylaşıldı.
Zeki Çelik ile Juventus, Liverpool ve Milan gibi Avrupa devleri ilgileniyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

SÖZLEŞMESİ SONA ERMEK ÜZERE OLAN EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR

1 - Zeki Çelik | Roma | : 12 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

2 - Ozan Kabak | Hoffenheim | Piyasa Değeri: 5 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

3 - Salih Özcan | Borussia Dortmund | Piyasa Değeri: 3.5 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

4 - Berkan Kutlu | Konyaspor | Piyasa Değeri: 2.5 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

5 - Ersin Destanoğlu | Beşiktaş | Piyasa Değeri: 2.2 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

6 - Bilal Beyazıt | Kayserispor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

7 - Emirhan İlkhan | Torino | Piyasa Değeri: 1.5 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

8 - Salih Uçan | Beşiktaş | Piyasa Değeri: 1.2 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

9 - Umut Bozok | Eyüpspor | Piyasa Değeri: 1.2 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

10 - Samet Akaydin | Çaykur Rizespor | Piyasa Değeri: 1.2 Milyon Euro

Ozan Kabak, Salih Özcan, Zeki Çelik: Transferde büyük sürpriz zamanı!

Sıkça Sorulan Sorular

ZEKİ ÇELİK İLE HANGİ AVRUPA DEVLERİ İLGİLENİYOR?
Juventus, Liverpool ve Milan; deneyimli savunmacıyı takip ediyor.
Arsenal'de taraftarlardan sitem: Londra'da maç biletlerine zam!
Kayserispor'dan kritik galibiyet: Antalyaspor son dakikalarda gol yedi!
