Arsenal'de taraftarlardan sitem: Londra'da maç biletlerine zam!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Arsenalli taraftarlarca bilet fiyatları için kritik bir süreç başlatıldı. Topçular, kombine fiyatlarındaki olası artışın engellenmesi için tepki gösteriyor.
Arsenal'de kombineler için yaklaşık %4'lük bir zam belirlendi! Halihazırdaki ücret değişikliğinden rahatsız olan kırmızı beyazlı futbolseverler, Londra ekibinin kararını protesto etmeyi gündeme taşıdı.
Takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği günlerde, Londralı yöneticiler her halükârda biletlerin satılacağını düşünüyor. Planlamalardan hareketle de yakın zamanda, Arsenal kombinelerinde resmen %4'lük bir artış olacak.
Premier Lig'de 27 haftada 58 puan toplayan Arsenal, uzun zamandır liderliğini sürdürüyordu.