Arsenal'de taraftarlardan sitem: Londra'da maç biletlerine zam!

Arsenalli taraftarlarca bilet fiyatları için kritik bir süreç başlatıldı. Topçular, kombine fiyatlarındaki olası artışın engellenmesi için tepki gösteriyor.

ARSENAL YÖNETİMİNDEN ZAM KARARI

Arsenal'de kombineler için yaklaşık %4'lük bir zam belirlendi! Halihazırdaki ücret değişikliğinden rahatsız olan kırmızı beyazlı futbolseverler, Londra ekibinin kararını protesto etmeyi gündeme taşıdı.

ARSENAL YÖNETİMİ KARARININ ARKASINDA

Takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği günlerde, Londralı yöneticiler her halükârda biletlerin satılacağını düşünüyor. Planlamalardan hareketle de yakın zamanda, Arsenal kombinelerinde resmen %4'lük bir artış olacak.

ARSENAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Premier Lig'de 27 haftada 58 puan toplayan Arsenal, uzun zamandır liderliğini sürdürüyordu.