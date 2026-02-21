Trabzonspor'da Norveçli hücumcu transferi: Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vurmuştu!

Kategoriler
Trabzonspor'da transfer hamleleri devam ediyor. Esasen ise Karadeniz devi, an itibarıyla Bodolu Jens Petter Hauge için hazırlıklara başladı. İlave olarak da 26 yaşındaki hücumcu, sarı siyahlılar ile beklentileri aştığı maçlar oynamıştı.
Trabzonspor'daki yapılanma planlamalarının yeni odak noktası Jens Petter Hauge oldu! Düşük maliyetle yüksek potansiyeller hedefleyen Trabzonspor yönetimi, Bodo/Glimt ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jens Petter Hauge için menajerler aracılığıyla bilgi aldı.
Jens Petter Hauge; Avrupa'da Milan, Eintracht Frankfurt ve Gent gibi takımlarda oynamış ama beklentileri karşılayamamıştı! Ardından ise 2025'in kış transfer döneminde 4 milyon Euro bonservisle yeniden Norveç'e dönen Jens Petter Hauge, Bodo/Glimt formasıyla tekrar özel performanslar göstermişti.
Bodo/Glimt ile bu sezon 12 maça çıkan ve 6 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlayan Jens Petter Hauge, Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynamış ve tam 5 kez fileleri havalandırmıştı.