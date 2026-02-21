Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Norveçli hücumcu transferi: Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vurmuştu!

Trabzonspor'da Jens Petter Hauge transferi gündeme geldi. Trabzonspor yönetimi, Bodo/Glimt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde özel performanslar gösteren Jens Petter Hauge için temaslarda bulundu.

Trabzonspor'da Norveçli hücumcu transferi: Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vurmuştu!
'da transfer hamleleri devam ediyor. Esasen ise Karadeniz devi, an itibarıyla Bodolu Jens Petter Hauge için hazırlıklara başladı. İlave olarak da 26 yaşındaki hücumcu, sarı siyahlılar ile beklentileri aştığı maçlar oynamıştı.

Trabzonspor, düşük maliyetle yüksek potansiyelli oyuncu arayışları kapsamında, Bodo/Glimt formasıyla dikkat çeken Jens Petter Hauge için transfer hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Jens Petter Hauge transferi için menajerler aracılığıyla bilgi topluyor.
Hauge, Bodo/Glimt formasıyla bu sezon 12 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Oyuncu, daha önce Milan ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda oynamış, Bodo/Glimt'e dönerek yeniden form tutmuştu.
Trabzonspor, düşük maliyetle yüksek potansiyelli ve uzun vadede mali getiri sağlayacak oyunculara odaklanıyor.
TRABZONSPOR'DA JENS PETTER HAUGE TRANSFERİ

Trabzonspor'daki yapılanma planlamalarının yeni odak noktası Jens Petter Hauge oldu! Düşük maliyetle yüksek potansiyeller hedefleyen Trabzonspor yönetimi, Bodo/Glimt ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jens Petter Hauge için menajerler aracılığıyla bilgi aldı.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER SÜRPRİZİ JENS PETTER HAUGE VE BODO/GLIMT SÜRECİ

Jens Petter Hauge; Avrupa'da Milan, Eintracht Frankfurt ve Gent gibi takımlarda oynamış ama beklentileri karşılayamamıştı! Ardından ise 2025'in kış transfer döneminde 4 milyon Euro bonservisle yeniden Norveç'e dönen Jens Petter Hauge, Bodo/Glimt formasıyla tekrar özel performanslar göstermişti.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ JENS PETTER HAUGE VE PERFORMANSI

Bodo/Glimt ile bu sezon 12 maça çıkan ve 6 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlayan Jens Petter Hauge, Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynamış ve tam 5 kez fileleri havalandırmıştı.

