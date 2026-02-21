Juventus yine kazanamadı: Galatasaray maçı öncesinde adeta yokuş aşağı!

Juventus ve Como, İtalya Serie A'nın 26. haftasında sahaya çıktı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

JUVENTUS'TA KRİZ KAPIDA

Como zorlu deplasmanda; Mergim Vojvoda (11) ve Maxence Caqueret'in (61) golleriyle sonuca giderken, Juventus'ta ise adeta kriz dönemi başladı! Zira İtalya devi, hem Avrupa'da hem de ligde havlu atmanın eşiğine geldi.

KENAN YILDIZ VE LUCIANO SPALLETTI ARASINDA GERGİNLİK

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 83. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcu, kenara gelirken teknik direktör Luciano Spaletti ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.