 Burak Ayaydın

Juventus yine kazanamadı: Galatasaray maçı öncesinde adeta yokuş aşağı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, son dönemde aradığını bulamıyor. Serie A'da Como'yu ağırlayan Juventus, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.


Burak Ayaydın


21.02.2026
19:30


21.02.2026
19:30

ve Como, İtalya 'nın 26. haftasında sahaya çıktı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

https://x.com/juventusfc/status/2025239204423156223?s=20

JUVENTUS'TA KRİZ KAPIDA

Como zorlu deplasmanda; Mergim Vojvoda (11) ve Maxence Caqueret'in (61) golleriyle sonuca giderken, Juventus'ta ise adeta kriz dönemi başladı! Zira İtalya devi, hem Avrupa'da hem de ligde havlu atmanın eşiğine geldi.

https://x.com/ssporttr/status/2025236384873587138?s=20

KENAN YILDIZ VE LUCIANO SPALLETTI ARASINDA GERGİNLİK

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan , 83. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcu, kenara gelirken teknik direktör Luciano Spaletti ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz, çarşamba günü İtalya deplasmanına çıkacak.
