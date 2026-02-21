Juventus yine kazanamadı: Galatasaray maçı öncesinde adeta yokuş aşağı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Juventus ve Como, İtalya Serie A'nın 26. haftasında sahaya çıktı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
https://x.com/juventusfc/status/2025239204423156223?s=20
Como zorlu deplasmanda; Mergim Vojvoda (11) ve Maxence Caqueret'in (61) golleriyle sonuca giderken, Juventus'ta ise adeta kriz dönemi başladı! Zira İtalya devi, hem Avrupa'da hem de ligde havlu atmanın eşiğine geldi.
https://x.com/ssporttr/status/2025236384873587138?s=20
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 83. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcu, kenara gelirken teknik direktör Luciano Spaletti ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.