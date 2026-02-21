Eyüpspor'dan Gençlerbirliği'ne son dakika sürprizi: Başkent ekibinden kritik kayıp!

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. İstanbul temsilcisinin zafer golü 90+1'de Metehan Altunbaş'tan gelirken, kırmızı siyahlılar ise Levent Şahin yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu. Ayrıca da bu sonuçla birlikte Eyüpspor 21 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 23'te kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil.

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Aktunbaş), Legowski, Torres (Dk. 72 Rotariu), Emre Akbaba (Dk. 65 Raux Yao), Pintor, Umut Bozok.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Cihan Çanak), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Niang (Dk. 58 Varesanovic).

Gol: Dk. 90+1 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 57 Göktan Gürpüz, Dk. 78 Zuzek (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor).