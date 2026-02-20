Barcelona'da Harry Kane transferi!

Barcelona'da Harry Kane kritiği başladı. Halihazırda uzun zamandır yıldız bir golcü arayan Barcelona, Bayern Münih'in forveti Harry Kane için resmen temaslarda bulundu.

BARCELONA'DA HARRY KANE TRANSFERİ!

Robert Lewandowski ile gelecek yaz vedalaşmak isteyen Barcelona, 32 yaşındaki Harry Kane için menajerlik sürecine dahil oldu! Şu an için en az iki forvet takviyesi tasarlayan yönetim, Bayern Münih'le kontratı 2027 yazında sona erecek olan Harry Kane'in mali sürecini araştırdı.

BARCELONA'NIN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ HARRY KANE VE PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 35 maça çıkan Harry Kane, 41 gol ile 5 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.