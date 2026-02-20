Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız forvete Barcelona kancası!

Fenerbahçe'ye transfer olmak istemeyen Dusan Vlahovic, yaz dönemi için Barcelona'ya mesaj gönderdi. Halihazırda menajerler aracılığıyla ilk temasların başladığı süreçte, Dusan Vlahovic de rotayı Barcelona'ya kırdı.

BARCELONA ROBERT LEWANDOWSKI SONRASI İÇİN DUSAN VLAHOVIC'İ DENEYECEK!

2026 yazında Robert Lewandowski'yi serbest bırakmayı tasarlayan Barcelona, Polonyalı golcünün yerine ise iki alternatifli bir sisteme geçecek! Esasen ise İspanya devi, bir başka sözleşmesi sona eren hücumcu Dusan Vlahovic ve aynı seviyede bir yıldızla daha anlaşmak ve yeni ikilinin gireceği forma rekabetiyle birlikte forvet sorununu çözmeyi hedefleyecek.

DUSAN VLAHOVIC'İN PERFORMANSI

Juventus'un önemli bir yıldız potansiyeli gördüğü ve 2022 yazında 83.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic; bu sezon İtalya deviyle 17 maça çıkmış, 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.