TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız forvete Barcelona kancası!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Juventuslu Dusan Vlahovic'e, Barcelona talip oldu. Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaşmayan 26 yaşındaki Sırp golcü, Barcelona için ise daha şimdiden 'evet' dedi.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız forvete Barcelona kancası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.02.2026
18:28
|
20.02.2026
20.02.2026
18:31

Fenerbahçe'ye transfer olmak istemeyen Dusan Vlahovic, yaz dönemi için Barcelona'ya mesaj gönderdi. Halihazırda menajerler aracılığıyla ilk temasların başladığı süreçte, Dusan Vlahovic de rotayı Barcelona'ya kırdı.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız forvete Barcelona kancası!

BARCELONA ROBERT LEWANDOWSKI SONRASI İÇİN DUSAN VLAHOVIC'İ DENEYECEK!

2026 yazında Robert Lewandowski'yi serbest bırakmayı tasarlayan Barcelona, Polonyalı golcünün yerine ise iki alternatifli bir sisteme geçecek! Esasen ise İspanya devi, bir başka sözleşmesi sona eren hücumcu Dusan Vlahovic ve aynı seviyede bir yıldızla daha anlaşmak ve yeni ikilinin gireceği forma rekabetiyle birlikte forvet sorununu çözmeyi hedefleyecek.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız forvete Barcelona kancası!

DUSAN VLAHOVIC'İN PERFORMANSI

Juventus'un önemli bir yıldız potansiyeli gördüğü ve 2022 yazında 83.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic; bu sezon İtalya deviyle 17 maça çıkmış, 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

DUSAN VLAHOVIC'E BAŞKA TALİP VAR MI?
Yetenekli hücumcu, İngiltere ekiplerince de uzun zamandır takip ediliyor.
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!
Neymar'dan transfer iddialarına şaşırtan cevap: Futbola veda zamanı!
