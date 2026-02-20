Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!

Kategoriler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile Kadıköy'de oynadı ve 3-0 kaybetti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran, kritik maç sonrasında İngiltere ekibini destekledi.
Fenerbahçe'yi deplasmanda farklı mağlup ettikten sonra sosyal medya paylaşımları yapan Nottingham Forest'a, Jhon Duran'dan da destek geldi! Fenerbahçe'den Zenit'e gönderilen Kolombiyalı forvet, Nottingham Forest'ın galibiyet sonrasındaki paylaşımlarını beğendi.
Fenerbahçe'ye yüklü bir kontratla gelen ama istikrardan çok uzak olan Jhon Duran, sarı lacivertliler ile toplamda 21 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti. İlave olarak da 22 yaşındaki hücumcu, İstanbul hikâyesindeki disiplinsiz halleriyle dikkat çekmiş ve Sadettin Saran yönetiminden veto yemişti.
Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayan ve önemli bir yatırım gerçekleştiren Fenerbahçe, normal şartlarda Jhon Duran'ın bonservisini de almaya hazırlanıyordu ama yetenekli forvetin saha dışına odaklanması sebebiyle süreç planlandığı gibi ilerlemedi.