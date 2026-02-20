Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!

Fenerbahçe'nin ara transferde sözleşmesini feshettiği Jhon Duran, Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında sosyal medyada çok ses getirdi. Esasen ise Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Jhon Duran, sarı lacivertlilerin mağlubiyeti sonrasında Nottingham Forest'ın Instagram paylaşımlarıyla etkileşim gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 18:16

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile Kadıköy'de oynadı ve 3-0 kaybetti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran, kritik maç sonrasında İngiltere ekibini destekledi.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!

0:00 87

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLEN JHON DURAN'DAN NOTTINGHAM FOREST BEĞENİLERİ!

Fenerbahçe'yi deplasmanda farklı mağlup ettikten sonra sosyal medya paylaşımları yapan Nottingham Forest'a, Jhon Duran'dan da destek geldi! Fenerbahçe'den Zenit'e gönderilen Kolombiyalı forvet, Nottingham Forest'ın galibiyet sonrasındaki paylaşımlarını beğendi.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye yüklü bir kontratla gelen ama istikrardan çok uzak olan Jhon Duran, sarı lacivertliler ile toplamda 21 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti. İlave olarak da 22 yaşındaki hücumcu, İstanbul hikâyesindeki disiplinsiz halleriyle dikkat çekmiş ve Sadettin Saran yönetiminden veto yemişti.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!

FENERBAHÇE JHON DURAN'IN BONSERVİSİNİ ALMAYI DÜŞÜNÜYORDU

Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayan ve önemli bir yatırım gerçekleştiren Fenerbahçe, normal şartlarda Jhon Duran'ın bonservisini de almaya hazırlanıyordu ama yetenekli forvetin saha dışına odaklanması sebebiyle süreç planlandığı gibi ilerlemedi.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE JHON DURAN'I NE KADAR BEDELLE ALACAKTI?
Süper Lig devinin, 35 milyon Euro civarlarında bir yatırım yapması gündemdeydi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Neymar'dan transfer iddialarına şaşırtan cevap: Futbola veda zamanı!
Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.