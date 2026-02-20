Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Neymar'dan transfer iddialarına şaşırtan cevap: Futbola veda zamanı!

Neymar, Brezilya basınına kariyeriyle ilgili flaş açıklamalar gerçekleştirdi. Esasen ise yıldız hücumcu, artık hikâyenin son bulabileceğini gündeme taşıdı.

20.02.2026
20.02.2026
17:45

Neymar'ın Santos'tan Avrupa'ya transferi beklenirken, 34 yaşındaki Brezilyalı sürece dair farklı bir yaklaşımda bulundu. Kariyerindeki sakatlıklar sebebiyle genel olarak beklentilerin uzağında kalan Neymar, futbola veda vaktinin gelmiş olabileceğinden bahsetti.

TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ NEYMAR'DAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Kariyerini Santos'ta sürdüren Neymar, sözleşmesinin sonu olan Aralık 2026'da emekli olmayı düşündüğünü söyledi. Brezilya basınına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum, Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya Milli Takımı ve benim için de çok önemli. Bu sezon %100 hazır bir şekilde geri dönmek istedim, bu yüzden bazı maçlarda dinlendim. Santos bu konuda mükemmel bir plan oluşturdu. Elbette takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim, ancak sonunda %100 hazır, ağrısız, korkusuz ve en iyi formda geri dönebilmek için kendimi dinlendirmeyi tercih ettim." dedi.

Neymar'dan transfer iddialarına şaşırtan cevap: Futbola veda zamanı!

Sıkça Sorulan Sorular

NEYMAR TÜRKİYE'DEN HANGİ TAKIMLA ANILMIŞTI?
Yıldız hücumcu, bir dönem Fenerbahçe ile gündeme gelmişti.
