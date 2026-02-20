Menü Kapat
 Yasin Aşan

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklanırken Victor Osimhen'in kadroda yer almadığı duyuruldu. İşte Osimhen'in kadroya alınmamasının nedeni...

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok
20.02.2026
20.02.2026
'de 23. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde TÜMOSAN ile , yarın akşam saat 20.00'de Konya'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok

Geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İstanbul'da ağırladığı İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup ederek tur kapısını aralayan Galatasaray, ligin 23. haftasında oynacağı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok

MAÇ KADROSUNDA OSIMHEN ŞOKU

TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da, mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Nijeryalı forvet Victor 'in kamp kadrosunda yer almadığı bildirildi. Açıklamada, Osimhen'in sağ dizindeki ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna dahil edilmediği ifade edildi.

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok

Galatasaray'ın 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

