Galatasaray'da Osimhen şoku! Yıldız oyuncu Konyaspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, yarın akşam saat 20.00'de Konya'da karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İstanbul'da ağırladığı İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup ederek tur kapısını aralayan Galatasaray, ligin 23. haftasında oynacağı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MAÇ KADROSUNDA OSIMHEN ŞOKU

TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da, mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in kamp kadrosunda yer almadığı bildirildi. Açıklamada, Osimhen'in sağ dizindeki ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna dahil edilmediği ifade edildi.

Galatasaray'ın 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina