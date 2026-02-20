Fenerbahçe'nin evinde 3-0 kaybettiği Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar’ın sağlık durumu merak ediliyordu...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku! MR sonucu açıklandı Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Nottingham Forest maçında sakatlanmış ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilerek tedavisine başlanmıştır. Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar Nottingham Forest maçında sakatlandı. Oyuncunun MR görüntülenmesi yapıldı. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe'den defansın adeta bel kemiği olan Skriniar’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

"KASIKTA KISMİ YIRTIK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

