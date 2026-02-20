Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku! MR sonucu açıklandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar’ın MR sonucu açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku! MR sonucu açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 14:19

Fenerbahçe'nin evinde 3-0 kaybettiği Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar’ın sağlık durumu merak ediliyordu...

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku! MR sonucu açıklandı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Nottingham Forest maçında sakatlanmış ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilerek tedavisine başlanmıştır.
Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar Nottingham Forest maçında sakatlandı.
Oyuncunun MR görüntülenmesi yapıldı.
Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.
Oyuncunun tedavisine başlanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

Fenerbahçe'den defansın adeta bel kemiği olan Skriniar’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku! MR sonucu açıklandı

"KASIKTA KISMİ YIRTIK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

https://x.com/Fenerbahce/status/2024795678015173036

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası! Carlo Ancelotti yıldız oyuncu için düğmeye bastı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması! Seçimle ilgili kararını duyurdu
Noa Lang'ın bonservisi alınacak mı? Galatasaray'dan flaş açıklama
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.