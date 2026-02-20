Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku! MR sonucu açıklandı

Kategoriler
Fenerbahçe'nin evinde 3-0 kaybettiği Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar’ın sağlık durumu merak ediliyordu...
Fenerbahçe'den defansın adeta bel kemiği olan Skriniar’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"