Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası! Carlo Ancelotti yıldız oyuncu için düğmeye bastı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus'u 5 golle dağıtan Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası esiyor. Vinicius Junior'ı bile geride bırakan Brezilyalı yıldız için dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti harekete geçti. İşte detaylar...

20.02.2026
20.02.2026
’nde tarihi bir geceye imza atan , İtalyan devi ’u 5-2’lik skorla hezimete uğratırken 'nın performansı ise adeta izleyenleri mest etti. Brezilyalı yıldızın bu performansı sadece İstanbul’u değil, dünya futbolunun merkezini de salladı.

VİNICİUS JR.'A FARK ATTI

Bu sezon Devler Ligi'nde sergilediği performansla istatistikleri altüst eden Sara, Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde "En Çok Gol Pozisyonu Yaratan Brezilyalı Futbolcular" listesinde 19 pozisyonla zirveye oturan tecrübeli orta saha, Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior’ı geride bırakarak kalitesini kanıtladı.

Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası! Carlo Ancelotti yıldız oyuncu için düğmeye bastı

ANCELOTTI’NİN RADARINA GİRDİ

Galatasaray'ın 5-2 kazandığı ilk maçta attığı enfes gol ve yaptığı asistle Juventus savunmasını çaresiz bırakan Gabriel Sara için dev bir iddia gündeme geldi. Takvim’in haberine göre; Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü , Sara’yı yakın takibe aldı.

Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası! Carlo Ancelotti yıldız oyuncu için düğmeye bastı

RÖVANŞTA ÖZEL MARKAJ

Ancelotti’nin yardımcılarının, Juventus ile oynanacak rövanş mücadelesinde tribündeki yerini alacağı öğrenildi. Sambacı yıldız, İtalya’daki maçta da benzer bir performans sergilemesi halinde Brezilya Milli Takımı’nın kapılarını ardına kadar aralayacak.

Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası! Carlo Ancelotti yıldız oyuncu için düğmeye bastı
