Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası! Carlo Ancelotti yıldız oyuncu için düğmeye bastı

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir geceye imza atan Galatasaray, İtalyan devi Juventus’u 5-2’lik skorla hezimete uğratırken Gabriel Sara'nın performansı ise adeta izleyenleri mest etti. Brezilyalı yıldızın bu performansı sadece İstanbul’u değil, dünya futbolunun merkezini de salladı.
Bu sezon Devler Ligi'nde sergilediği performansla istatistikleri altüst eden Sara, Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde "En Çok Gol Pozisyonu Yaratan Brezilyalı Futbolcular" listesinde 19 pozisyonla zirveye oturan tecrübeli orta saha, Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior’ı geride bırakarak kalitesini kanıtladı.
Galatasaray'ın 5-2 kazandığı ilk maçta attığı enfes gol ve yaptığı asistle Juventus savunmasını çaresiz bırakan Gabriel Sara için dev bir iddia gündeme geldi. Takvim’in haberine göre; Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Sara’yı yakın takibe aldı.
Ancelotti’nin yardımcılarının, Juventus ile oynanacak rövanş mücadelesinde tribündeki yerini alacağı öğrenildi. Sambacı yıldız, İtalya’daki maçta da benzer bir performans sergilemesi halinde Brezilya Milli Takımı’nın kapılarını ardına kadar aralayacak.