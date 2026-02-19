Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın Juventus karşısındaki 5-2'lik tarihi zaferinde başrol oynayan Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasını altüst etti. İspanyol basını, Nijeryalı süper yıldız için dünya devlerinin resmen savaşa girdiğini duyurdu. İşte o takımlar...

Haber Merkezi
19.02.2026
19.02.2026
’ın UEFA ’nde ’u 5-2 gibi tarihi bir skorla devirmesinin yankıları sürerken, gecenin kahramanlarından için yeni bir gelişmesi yaşandı. İspanyol basını, Nijeryalı golcü için dünya devlerinin sıraya girdiğini duyurdu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenmesindeki performansıyla öne çıkan Victor Osimhen için PSG, Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri transfer yarışına girdi.
Victor Osimhen, Juventus maçındaki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
İspanyol basınına göre Nijeryalı golcü için PSG, Bayern Münih ve Atletico Madrid yarışıyor.
PSG, Osimhen'i yeni lider olarak görüyor ve astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Bayern Münih ve Atletico Madrid de golcü arayışlarında Osimhen'i listelerine aldı.
Galatasaray yönetimi ise şu an şampiyonluk ve Avrupa başarısına odaklanmış durumda.
JUVENTUS MAÇINDA DEVLEŞTİ, AVRUPA'YI BÜYÜLEDİ

Sarı-kırmızılıların Juventus karşısında aldığı görkemli galibiyette skora doğrudan katkı sağlamasa da sahadaki baskısıyla maçı koparan isim Victor Osimhen oldu. Gabriel Sara ve Noa Lang’in golleri öncesinde yaptığı presle topu söken ve oyunun yönünü değiştiren 26 yaşındaki yıldız, sergilediği bu performansla dev kulüplerin iştahını bir kez daha kabarttı.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi

İSPANYOLLAR DUYURDU: 3 DEV KULÜP YARIŞTA

Fichajes'in haberine göre; Galatasaray'daki form grafiğini zirveye taşıyan Osimhen için yaz transfer döneminde büyük bir savaş yaşanacak. Habere göre Nijeryalı forvet için şu an en ciddi adaylar PSG, Bayern Münih ve Atletico Madrid.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi

PSG KESENİN AĞZINI AÇIYOR

Haberin detaylarında, PSG teknik direktörü Luis Enrique’nin Osimhen’i hücum hattının yeni lideri olarak gördüğü belirtildi. Fransız devinin, transferi bitirmek için hem bonservis hem de oyuncu maaşı konusunda reddedilmesi güç, astronomik bir teklifle gelmeye hazırlandığı vurgulanıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi

BAYERN MÜNİH VE ATLETİCO MADRİD TAKİPTE

Sadece PSG değil, golcü arayışındaki diğer devler de tetikte. Bayern Münih, santrfor bölgesindeki boşluğu Osimhen’in fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle doldurmak istiyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi

Diego Simeone'nin savaşçı ruhuna tam uyum sağlayan Osimhen, Atletico Madrid'in listesinde. Ancak Atletico'nun PSG ve Bayern ile gireceği mali yarışta zorlanabileceği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Osimhen'in sezon sonunda hangi formayı giyeceği şimdiden merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı yönetim ise şu an sadece şampiyonluğa ve Avrupa'daki başarıya odaklanmış durumda.

