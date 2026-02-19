Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 gibi tarihi bir skorla devirmesinin yankıları sürerken, gecenin kahramanlarından Victor Osimhen için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanyol basını, Nijeryalı golcü için dünya devlerinin sıraya girdiğini duyurdu.

JUVENTUS MAÇINDA DEVLEŞTİ, AVRUPA'YI BÜYÜLEDİ

Sarı-kırmızılıların Juventus karşısında aldığı görkemli galibiyette skora doğrudan katkı sağlamasa da sahadaki baskısıyla maçı koparan isim Victor Osimhen oldu. Gabriel Sara ve Noa Lang’in golleri öncesinde yaptığı presle topu söken ve oyunun yönünü değiştiren 26 yaşındaki yıldız, sergilediği bu performansla dev kulüplerin iştahını bir kez daha kabarttı.

İSPANYOLLAR DUYURDU: 3 DEV KULÜP YARIŞTA

Fichajes'in haberine göre; Galatasaray'daki form grafiğini zirveye taşıyan Osimhen için yaz transfer döneminde büyük bir savaş yaşanacak. Habere göre Nijeryalı forvet için şu an en ciddi adaylar PSG, Bayern Münih ve Atletico Madrid.

PSG KESENİN AĞZINI AÇIYOR

Haberin detaylarında, PSG teknik direktörü Luis Enrique’nin Osimhen’i hücum hattının yeni lideri olarak gördüğü belirtildi. Fransız devinin, transferi bitirmek için hem bonservis hem de oyuncu maaşı konusunda reddedilmesi güç, astronomik bir teklifle gelmeye hazırlandığı vurgulanıyor.

BAYERN MÜNİH VE ATLETİCO MADRİD TAKİPTE

Sadece PSG değil, golcü arayışındaki diğer devler de tetikte. Bayern Münih, santrfor bölgesindeki boşluğu Osimhen’in fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle doldurmak istiyor.

Diego Simeone'nin savaşçı ruhuna tam uyum sağlayan Osimhen, Atletico Madrid'in listesinde. Ancak Atletico'nun PSG ve Bayern ile gireceği mali yarışta zorlanabileceği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Osimhen'in sezon sonunda hangi formayı giyeceği şimdiden merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı yönetim ise şu an sadece şampiyonluğa ve Avrupa'daki başarıya odaklanmış durumda.