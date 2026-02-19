Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da transfer harekatı: Juventus zaferi sonrası bombayı patlattılar!

Devler ligindeki temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek dünyayı ayağa kaldırdı. Dev karşılaşma sonrası gelecek sezon planlaması çerçevesinde hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kış transfer döneminde 5 ismi bitiren sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Nice'in yıldızı için yaptığı dev teklif ve transferin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 13:03

son 16 play-off turunda İtalyan devi Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla deviren , sadece sahada değil masasında da devleşti.

Galatasaray'da transfer harekatı: Juventus zaferi sonrası bombayı patlattılar!

Galatasaray, Nice'in orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmasına rağmen transferi son anda gerçekleştiremedi.
Galatasaray, Nice'in orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için resmi teklif sundu.
Teklif, 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama ve oyuncunun tüm maaşının karşılanmasını içeriyordu.
Boudaoui için İngiltere'den Brighton ve Watford gibi kulüpler de devreye girdi.
Transfer gerçekleşmedi ancak Galatasaray, oyuncuyu orta saha listesinde tutmaya devam ediyor.
Galatasaray'da transfer harekatı: Juventus zaferi sonrası bombayı patlattılar!

Noa Lang'ın yıldızlaştığı, Gabriel Sara ve Sacha Boey'un fileleri sarstığı o muazzam gecenin ardından, sarı-kırmızılı yönetimin gizli bir operasyon yürüttüğü öğrenildi.

Galatasaray'da transfer harekatı: Juventus zaferi sonrası bombayı patlattılar!

Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner gibi isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Aslan'ın, 'in yıldızı için de resmi temas kurduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da transfer harekatı: Juventus zaferi sonrası bombayı patlattılar!

HİCHAM BOUDAOUİ İÇİN 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için Galatasaray'ın kapıyı oldukça yüksekten açtığı iddia edildi. AfricaFoot kaynaklı habere göre; sarı-kırmızılı yönetimin Fransız ekibi Nice'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ortaya çıktı. 15 Milyon Euro satın alma opsiyonu teklifinin yanı sıra oyuncunun tüm maaş yükümlülüğü Galatasaray tarafından karşılanacağı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da transfer harekatı: Juventus zaferi sonrası bombayı patlattılar!

DEVLER YARIŞTI, TRANSFER SON ANDA DİREKTEN DÖNDÜ

Nice formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu için sadece Galatasaray değil, İngiltere'den Brighton ve Watford'un da devreye girdiği belirtildi. Galatasaray'ın şartları zorlamasına rağmen bu transferin gerçekleşmediği aktarılırken, yönetimin orta saha rotasyonu için Boudaoui ismini listede tutmaya devam edeceği konuşuluyor.

Galatasaray'da transfer harekatı: Juventus zaferi sonrası bombayı patlattılar!
