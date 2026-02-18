Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında dünya devi Juventus’u 5-2 mağlup ederek sadece tur kapısını aralamakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa futbol tarihine geçti. İstanbul’da elde edilen bu tarihi skor, sarı-kırmızılıları Torino’daki rövanş öncesi dev bir avantajın sahibi yaptı.
Galatasaray, RAMS Park’ın büyülü atmosferinde sergilediği futbolla İtalyan savunma duvarını darmadağın etti. Bu sonuçla Aslan, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına tek maçta 5 gol atan ilk Türk takımı ünvanını elde ederek müzesine bir gurur sayfası daha ekledi.
Hücum hattındaki bitiriciliğiyle dikkat çeken Cimbom, gelecek hafta Torino’da oynanacak rövanş mücadelesine müthiş bir moral ve skor avantajıyla çıkacak. Galatasaray’a tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yeteceği gibi, iki farklı mağlubiyet durumunda dahi temsilcimiz adını son 16 turuna yazdıran taraf olacak.
Juventus engelinin aşılması halinde Galatasaray'ı bekleyen rakipler de netleşti. Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki muhtemel rakibi, İngiliz futbolunun lokomotifleri Liverpool veya Tottenham olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde heyecanla beklenen son 16 turu kura çekimi, play-off rövanşlarının hemen ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.