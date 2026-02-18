Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında dünya devi Juventus’u 5-2 mağlup ederek sadece tur kapısını aralamakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa futbol tarihine geçti. İstanbul’da elde edilen bu tarihi skor, sarı-kırmızılıları Torino’daki rövanş öncesi dev bir avantajın sahibi yaptı.

İTALYANLARA KARŞI BİR İLK: 5 GOLLÜ RESİTAL

Galatasaray, RAMS Park’ın büyülü atmosferinde sergilediği futbolla İtalyan savunma duvarını darmadağın etti. Bu sonuçla Aslan, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına tek maçta 5 gol atan ilk Türk takımı ünvanını elde ederek müzesine bir gurur sayfası daha ekledi.

TORİNO ÖNCESİ TUR KAPISI ARDINA KADAR AÇILDI

Hücum hattındaki bitiriciliğiyle dikkat çeken Cimbom, gelecek hafta Torino’da oynanacak rövanş mücadelesine müthiş bir moral ve skor avantajıyla çıkacak. Galatasaray’a tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yeteceği gibi, iki farklı mağlubiyet durumunda dahi temsilcimiz adını son 16 turuna yazdıran taraf olacak.

DEVLER LİGİ'NDE YOL HARİTASI: RAKİP PREMİER LİG'DEN!

Juventus engelinin aşılması halinde Galatasaray'ı bekleyen rakipler de netleşti. Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki muhtemel rakibi, İngiliz futbolunun lokomotifleri Liverpool veya Tottenham olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecanla beklenen son 16 turu kura çekimi, play-off rövanşlarının hemen ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.