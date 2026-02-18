Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, evinde ağırladığı İtalyan devi Juventus’u 5-2 mağlup ederek bir ilke imza attı. Avrupa kupaları tarihinde İtalyanlara bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı olan Aslan, Torino’daki rövanş öncesi son 16 kapısını sonuna kadar araladı. İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ve kura tarihi...

18.02.2026
saat ikonu 09:57
18.02.2026
saat ikonu 09:59

UEFA Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz , sahasında dünya devi ’u 5-2 mağlup ederek sadece tur kapısını aralamakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa tarihine geçti. İstanbul’da elde edilen bu tarihi skor, sarı-kırmızılıları Torino’daki rövanş öncesi dev bir avantajın sahibi yaptı.

Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!

İTALYANLARA KARŞI BİR İLK: 5 GOLLÜ RESİTAL

Galatasaray, RAMS Park’ın büyülü atmosferinde sergilediği futbolla İtalyan savunma duvarını darmadağın etti. Bu sonuçla Aslan, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına tek maçta 5 gol atan ilk Türk takımı ünvanını elde ederek müzesine bir gurur sayfası daha ekledi.

Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!

TORİNO ÖNCESİ TUR KAPISI ARDINA KADAR AÇILDI

Hücum hattındaki bitiriciliğiyle dikkat çeken Cimbom, gelecek hafta Torino’da oynanacak rövanş mücadelesine müthiş bir moral ve skor avantajıyla çıkacak. Galatasaray’a tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yeteceği gibi, iki farklı mağlubiyet durumunda dahi temsilcimiz adını son 16 turuna yazdıran taraf olacak.

Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!

DEVLER LİGİ'NDE YOL HARİTASI: RAKİP PREMİER LİG'DEN!

Juventus engelinin aşılması halinde Galatasaray'ı bekleyen rakipler de netleşti. Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki muhtemel rakibi, İngiliz futbolunun lokomotifleri Liverpool veya Tottenham olacak.

Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecanla beklenen son 16 turu kura çekimi, play-off rövanşlarının hemen ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!
