Juventus'un yıldızı Pierre Kalulu'dan Galatasaray itirafı: 'O atmosferde...'

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’a 5-2 mağlup olan Juventus’ta sular durulmuyor. Maçın ardından mikrofon başına geçen Fransız savunmacı Pierre Kalulu, RAMS Park’taki atmosferi ve yenilginin sebebini değerlendirdi.

"İKİNCİ YARIDA DAĞILDIK"

Maça iyi başladıklarını ve soyunma odasına üstünlükle gittiklerini hatırlatan Pierre Kalulu, ikinci yarıdaki performans düşüklüğüne dikkat çekti. Genç savunmacı, skorun kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse iyi bir maç çıkardığımızı söyleyemem. İlk yarıyı önde kapatmıştık ancak ikinci yarı bizim için tam bir kabustu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"İSTANBUL ATMOSFERİNDE 10 KİŞİ KALMAK BELİMİZİ BÜKTÜ"

Galatasaray taraftarının oluşturduğu baskıya vurgu yapan Kalulu, maç içindeki eksilmelerin oyun planlarını bozduğunu ifade etti. Fransız oyuncu, "Bu müthiş atmosferde, Galatasaray taraftarı önünde 10 kişi mücadele etmek gerçekten çok zordu. Eksikliğimizi hissettik ve oyunun kontrolünü kaybettik," dedi.

"GALATASARAY HAK ETTİ, RÖVANŞTA GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı ekibin sergilediği futbola hakkını teslim eden Kalulu, sakatlıkların arkasına sığınmak istemediklerini belirtti. Torino’daki rövanş için ise iddialı konuştu: "Hazırlık sürecimiz iyiydi ama eksiklerimiz vardı. Yine de Galatasaray bugün gerçekten çok iyi bir futbol sergiledi. Şimdi bu maçı analiz edip önümüze bakacağız. Torino’daki rövanşta bambaşka bir Juventus izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."