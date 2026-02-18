Menü Kapat
Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adeta tarih yazdı. Juventus'u 5-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar dünya basınında gündeme oturdu.

, UEFA son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi 'u 5-2 yenerek tarih yazdı. Son 16 yolunda büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılıların galibiyeti dünya basınında gündeme oturdu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet alan Galatasaray için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

DÜNYA GALATASARAY'IN JUVE GALİBİYETİNİ KONUŞUYOR

İşte dünya basınından öne çıkanlar:

ESPN: “Galatasaray, Juventus'u tamamen ezdi! Türklerden muhteşem bir dominasyon gösterisi!”

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"GALATASARAY EZDİ"

Reuters: "Galatasaray, 10 kişi kalan Juventus’u 5-2’lik skorla ezdi"

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"JUVE'Yİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

The Guardian: "Galatasaray, 10 kişi kalan Juve’yi şaşkına çevirdi"

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"TARİHİ HEZİMET"

La Gazzetta dello Sport: "Juventus için tarihi bir hezimet: Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi. Juventus'un son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyacı var."

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"JUVENTUS'U PARÇALADI"

Die Welt: "Galatasaray, ikinci yarıda Juventus’u parçaladı"

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"TARİHİ DARBE"

Aftonbladet: "Galatasaray’dan Juventus’a tarihi darbe"

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİ"

Corriere dello Sport: "Çılgın Galatasaray! Juventus, ilk yarıda bazı anlarda umutlandı. Koopmeiners, Galatasaray'a karşılık vererek takımını öne geçirdi. Ancak Galatasaray, ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. Sanchez'in golü, Lang'ın dublesi ve Boey'in skoru belirleyen vuruşu galibiyeti perçinledi."

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"ÇÖKÜŞ"

AS: "Juventus için büyük çöküş"

"GALATASARAY TAMAMEN EZDİ"

ESPN: “Galatasaray, Juventus'u tamamen ezdi! Türklerden muhteşem bir dominasyon gösterisi!”

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"BERBAT"

Tuttosport: "Juventus için berbat bir maç. Galatasaray çok güçlüydü."

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

"RÖVANŞ ÖNCESİ GÜÇLÜ MESAJ"

Sky Sport: Galatasaray'dan büyük mesaj! Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, play-off ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Galatasaray hücumda çok etkili, savunmada sağlam ve mental olarak da üstün bir performans sergiledi. Rövanş öncesi güçlü bir mesaj oldu."

Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'
