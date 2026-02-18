Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek tarih yazdı. Son 16 yolunda büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılıların galibiyeti dünya basınında gündeme oturdu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet alan Galatasaray için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

DÜNYA GALATASARAY'IN JUVE GALİBİYETİNİ KONUŞUYOR

İşte dünya basınından öne çıkanlar:

ESPN: “Galatasaray, Juventus'u tamamen ezdi! Türklerden muhteşem bir dominasyon gösterisi!”

Reuters: "Galatasaray, 10 kişi kalan Juventus’u 5-2’lik skorla ezdi"

The Guardian: "Galatasaray, 10 kişi kalan Juve’yi şaşkına çevirdi"

La Gazzetta dello Sport: "Juventus için tarihi bir hezimet: Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi. Juventus'un son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyacı var."

Die Welt: "Galatasaray, ikinci yarıda Juventus’u parçaladı"

Aftonbladet: "Galatasaray’dan Juventus’a tarihi darbe"

Corriere dello Sport: "Çılgın Galatasaray! Juventus, ilk yarıda bazı anlarda umutlandı. Koopmeiners, Galatasaray'a karşılık vererek takımını öne geçirdi. Ancak Galatasaray, ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. Sanchez'in golü, Lang'ın dublesi ve Boey'in skoru belirleyen vuruşu galibiyeti perçinledi."

AS: "Juventus için büyük çöküş"

Tuttosport: "Juventus için berbat bir maç. Galatasaray çok güçlüydü."

Sky Sport: Galatasaray'dan büyük mesaj! Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, play-off ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Galatasaray hücumda çok etkili, savunmada sağlam ve mental olarak da üstün bir performans sergiledi. Rövanş öncesi güçlü bir mesaj oldu."