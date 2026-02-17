Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Juventus kadro değeri! En değerli futbolcuların listesi

Galatasaray - Juventus kadro değeri Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan son 16 play-off turu karşılaşması öncesinde gündeme geldi. Galatasaray ile Juventus bugün son 16 play-off turunun ilk mücadeleleri kapsamında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarlar Galatasaray - Juventus kadro değerlerini araştırmaya başladı. Galatasaray'da piyasa değeri en yüksek futbolcu olarak Victor Osimhen ön plana çıkarken, Juventus'ta ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız ön plana çıkıyor. İşte Galatasaray - Juventus kadro değerleri...

Galatasaray Juventus kadro değeri! En değerli futbolcuların listesi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
17:00
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
17:00

- kadro değerleri belli oldu. UEFA 'nde temsilcimiz Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda İtalya Serie A ekibi Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların, İtalyan ekip ile oynayacağı ilk maç bugün gerçekleştirilecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray - Juventus kadro değerleri araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Juventus kadro değeri! En değerli futbolcuların listesi

JUVENTUS KADRO DEĞERİ

Transfermarkt'ın verilerine göre Juventus'un toplam 560.20 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. İtalyan ekipte piyasa değeri açısından en değerli futbolcu olarak ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız ön plana çıkıyor. Milli futbolcumuz 75 milyon Euro piyasa değeri ile 1. sırada yer alıyor. Kenan Yıldız'ın arkasından ise 40 milyon Euro piyasa değeri ile Lois Openda ve Khepren Thuram geliyor. Juventus'ta piyasa değeri bakımından en değerli 10 futbolcu ise şöyle:

Kenan Yıldız - 75 milyon Euro

Lois Oepnda - 40 milyon Euro

Khepren Thuram - 40 milyon Euro

Dusan Vlahovic - 35 milyon Euro

Bremer - 35 milyon Euro

Jonathan David - 35 milyon Euro

Andrea Cambiaso - 30 milyon Euro

Francisco Conceiçao - 30 milyon Euro

Teun Koopmeiners - 28 milyon Euro

Pierre Kalulu - 28 milyon Euro

Galatasaray Juventus kadro değeri! En değerli futbolcuların listesi

GALATASARAY KADRO DEĞERİ DEĞERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın ise 336.85 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların 75 milyon Euro piyasa değeri ile en değerli futbolcusu olarak ise Victor Osimhen yer alıyor. Osimhen'in ardından ise 28 milyon Euro piyasa değeri ile Wilfried Singo ve 25 milyon Euro ile Noa Lang geliyor. Galatasaray'da piyasa değeri açısından en değerli 10 futbolcu şöyle:

Victor Osimhen - 75 milyon Euro

Wilfried Singo - 28 milyon Euro

Noa Lang - 25 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz - 24 milyon Euro

Leroy Sane - 23 milyon Euro

Gabriel Sara - 20 milyon Euro

Davinson Sanchez - 18 milyon Euro

Yunus Akgün - 17 milyon Euro

Uğurcan Çakır - 15 milyon Euro

Sacha Boey - 15 milyon Euro

#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#juventus
#Kadro Değeri
#Aktüel
