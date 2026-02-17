Galatasaray Juventus kadro değeri! En değerli futbolcuların listesi

Kategoriler
Galatasaray - Juventus kadro değerleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda İtalya Serie A ekibi Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların, İtalyan ekip ile oynayacağı ilk maç bugün gerçekleştirilecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray - Juventus kadro değerleri araştırılmaya başlandı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Juventus'un toplam 560.20 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. İtalyan ekipte piyasa değeri açısından en değerli futbolcu olarak ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız ön plana çıkıyor. Milli futbolcumuz 75 milyon Euro piyasa değeri ile 1. sırada yer alıyor. Kenan Yıldız'ın arkasından ise 40 milyon Euro piyasa değeri ile Lois Openda ve Khepren Thuram geliyor. Juventus'ta piyasa değeri bakımından en değerli 10 futbolcu ise şöyle:
Kenan Yıldız - 75 milyon Euro
Lois Oepnda - 40 milyon Euro
Khepren Thuram - 40 milyon Euro
Dusan Vlahovic - 35 milyon Euro
Bremer - 35 milyon Euro
Jonathan David - 35 milyon Euro
Andrea Cambiaso - 30 milyon Euro
Francisco Conceiçao - 30 milyon Euro
Teun Koopmeiners - 28 milyon Euro
Pierre Kalulu - 28 milyon Euro
Temsilcimiz Galatasaray'ın ise 336.85 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların 75 milyon Euro piyasa değeri ile en değerli futbolcusu olarak ise Victor Osimhen yer alıyor. Osimhen'in ardından ise 28 milyon Euro piyasa değeri ile Wilfried Singo ve 25 milyon Euro ile Noa Lang geliyor. Galatasaray'da piyasa değeri açısından en değerli 10 futbolcu şöyle:
Victor Osimhen - 75 milyon Euro
Wilfried Singo - 28 milyon Euro
Noa Lang - 25 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz - 24 milyon Euro
Leroy Sane - 23 milyon Euro
Gabriel Sara - 20 milyon Euro
Davinson Sanchez - 18 milyon Euro
Yunus Akgün - 17 milyon Euro
Uğurcan Çakır - 15 milyon Euro
Sacha Boey - 15 milyon Euro