Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 'Okan Buruk' vurgusu!

Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Esasen ise Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Sacha Boey; Juventus karşısındaki sürecini anlattı.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN 'OKAN BURUK' VURGUSU!

"Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik takım halinde. Takım en önemli olan. Hocamızın verdiği taktikleri uygularsak yenemeyeceğimiz bir takım yok. Umarım taraftarlarımıza güzel bir galibiyet izletmişizdir. Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takım arkadaşlarıma yardımcı olmak. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımız itici kuvvet. Onlara da teşekkür etmek istiyorum."

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLEN GABRIEL SARA TEMKİNLİ KONUŞTU

"İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisiydi. Golüm için çok mutluyum. Çok çalışmıştım bunun için. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Futbol acımasız olabiliyor. Şimdi İtalya'da oynayacağız. Tabii ki zor olacak. Başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor."

NOA LANG ATTIĞI GOLLERE RAĞMEN DAHA İYİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

"Baktığınız zaman bu benim en iyi performansım değildi. Burada 2 tane gol attım. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum takım olarak. Daha önce Juventus'a karşı oynadım. Zor bir takım. İyi savunma yapıyorlar. Bu akşam kendi kalitemizle iyi bir maç çıkardık."

SACHA BOEY ZAMANA İHTİYACI OLDUĞUNU BELİRTTİ

"Büyük bir maç oynadık bu akşam. Çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Kendimi golüm için, galibiyet için de takımı tebrik ediyorum. Takıma geri döndüm ve farklılar oldu. Ancak takım içerisinde daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım vardı. Yavaş yavaş adapte oluyorum ve zamanla çok daha iyi hale gelecek."