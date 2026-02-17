Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi gecesinde Juventus'u farklı geçerken, Rıdvan Dilmen de tarihi zaferi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Galatasaray özelinde Okan Buruk'un süreçlerini anlatan Rıdvan Dilmen, Juventus'un sahada yaşadıklarını ise Mike Tyson detaylarıyla yorumladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 23:19

, karşısında 5-2 galip geldi. Temsilcimizin sansasyonel sonucunu analiz eden , Galatasaray-Juventus maçını 'ın stiliyle aktardı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

0:00 654
HABERİN ÖZETİ

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet alırken, Rıdvan Dilmen takımın ikinci yarıdaki baskın performansını Mike Tyson'ın boks stiline benzetti.
Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki etkili oyununu Mike Tyson'ın boks stiline benzetti.
Galatasaray, ikinci yarıda 4 gol atarak maçı tek taraflı hale getirdi ve Juventus'u çaresiz bıraktı.
Okan Buruk'un taktikleri ve Galatasaray'ın geniş, kaliteli kadrosu övgüyle bahsedildi.
Bu galibiyet, Türk futbolu ve Galatasaray için "özel bir gün" olarak nitelendirildi.
Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY'IN JUVENTUS ZAFERİNE MIKE TYSON ÖRNEĞİ!

"Galatasaray, Juventus'u daha önce de yendi. Bugün yenmesi de normaldi. İkinci yarı bazen boksa döner maç, Mike Tyson öyle başlardı. Öyle bir andı ki; vururken savunma yaptı Galatasaray, çaresiz halde bıraktı Juventus'u! Ve ikinci yarıda tam 4 tane gol attı!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

Ayrıca rövanş da olmasına rağmen Okan Buruk, skor 4-2'yken Mauro Icardi'yi de oyuna aldı. Gerçekten de 17 Şubat 2026, Galatasaray için Türk futbolu için özel bir gün oldu. Çok çarpıcı bir oyun; özellikle ilk yarı Rus ruleti gibiydi, ikinci devrede ise tek taraflıya döndü!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

Bu arada 11'e 11 oynarken de Galatasaray etkiliydi. Taraftarın 'yanınızdayız' mesajı da anlamlıydı, çünkü skor 2-1'ken oyuncuların morali bozulabilirdi. Bugün Galatasaray'ın maçı bitiren 11'i, sarı kırmızılıların tarihinde yok! Galatasaray'ın kadrosu hiç bu kadar iyi olmamıştı. Hem geniş hem de kaliteli! Ara transfer döneminde kadroya önemli bir derinlik kazandırıldı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

Tabii bu söylemlerim yanlış anlaşılmasın, Okan Buruk bugün bir resital yaptı! Torino'ya bırakmak istemiyorum bu işi dedi! Ki üst üste yenilen gollerden sonra böyle bir dönüş çok önemliydi. Son olarak da boks açısından düşününce tek eksik şey, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin havlu atmasıydı!"

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN JUVENTUS KARŞISINDAKİ GOLLERİ KİMLERDEN GELDİ?
Sarı kırmızılılar; Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey ile sonuca gitmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim Galatasaray-Juventus maçının şifrelerini anlattı!
Vincenzo Montella'dan Galatasaray-Juventus kıyası: "Çok daha fazlası var"
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#juventus
#mike tyson
#rıdvan dilmen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.