Galatasaray, Juventus karşısında 5-2 galip geldi. Temsilcimizin sansasyonel sonucunu analiz eden Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Juventus maçını Mike Tyson'ın stiliyle aktardı.

Dinle Özetle

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 654

HABERİN ÖZETİ Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Juventus zaferine Mike Tyson tespiti! Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet alırken, Rıdvan Dilmen takımın ikinci yarıdaki baskın performansını Mike Tyson'ın boks stiline benzetti. Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki etkili oyununu Mike Tyson'ın boks stiline benzetti. Galatasaray, ikinci yarıda 4 gol atarak maçı tek taraflı hale getirdi ve Juventus'u çaresiz bıraktı. Okan Buruk'un taktikleri ve Galatasaray'ın geniş, kaliteli kadrosu övgüyle bahsedildi. Bu galibiyet, Türk futbolu ve Galatasaray için "özel bir gün" olarak nitelendirildi. Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti.

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY'IN JUVENTUS ZAFERİNE MIKE TYSON ÖRNEĞİ!

"Galatasaray, Juventus'u daha önce de yendi. Bugün yenmesi de normaldi. İkinci yarı bazen boksa döner maç, Mike Tyson öyle başlardı. Öyle bir andı ki; vururken savunma yaptı Galatasaray, çaresiz halde bıraktı Juventus'u! Ve ikinci yarıda tam 4 tane gol attı!

Ayrıca rövanş da olmasına rağmen Okan Buruk, skor 4-2'yken Mauro Icardi'yi de oyuna aldı. Gerçekten de 17 Şubat 2026, Galatasaray için Türk futbolu için özel bir gün oldu. Çok çarpıcı bir oyun; özellikle ilk yarı Rus ruleti gibiydi, ikinci devrede ise tek taraflıya döndü!

Bu arada 11'e 11 oynarken de Galatasaray etkiliydi. Taraftarın 'yanınızdayız' mesajı da anlamlıydı, çünkü skor 2-1'ken oyuncuların morali bozulabilirdi. Bugün Galatasaray'ın maçı bitiren 11'i, sarı kırmızılıların tarihinde yok! Galatasaray'ın kadrosu hiç bu kadar iyi olmamıştı. Hem geniş hem de kaliteli! Ara transfer döneminde kadroya önemli bir derinlik kazandırıldı.

Tabii bu söylemlerim yanlış anlaşılmasın, Okan Buruk bugün bir resital yaptı! Torino'ya bırakmak istemiyorum bu işi dedi! Ki üst üste yenilen gollerden sonra böyle bir dönüş çok önemliydi. Son olarak da boks açısından düşününce tek eksik şey, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin havlu atmasıydı!"