Vincenzo Montella'dan Galatasaray-Juventus kıyası: "Çok daha fazlası var"

Galatasaray-Juventus maçı için geri sayıma geçilirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da süreci yorumladı. Esasen ise İtalyan hoca, Galatasaray'ın yıldızlarına dikkat çekti.

VINCENZO MONTELLA'DAN GALATASARAY-JUVENTUS KIYASI

"Victor Osimhen sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da başka bir gezegendendi. Mauro Icardi olağanüstü bir bitirici ve sakatlığından önceki gibi tekrar gol atmaya başlıyor. Ama Galatasaray çok daha fazlası! Lucas Torreira’yı ve benim milli takımımdan 6-7 oyuncuyu düşünüyorum. Bir isim mi? Madem bir tane söylemem gerek, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Yunus Akgün diyorum. Onu Adana’daki dönemimde de çalıştırmıştım. Galatasaray’ı küçümsemek büyük hata olur. Luciano Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti. Inter'in 15 puan farkı çok büyük ama Juventus altı yıldır şampiyon olamıyor! Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Spalletti bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı. Son olarak da Kenan Yıldız, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Lamine Yamal, Jude Bellingham, Arda Güler ve Kenan Yıldız zirvede yer alıyor."