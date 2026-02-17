Menü Kapat
12°
Spor
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri, en iyi ligler arasında çarpıcı bir istatistik yakaladı. Esasen ise Fenerbahçe ile Trabzonspor, Anderson Talisca ve Paul Onuachu önderliğinde büyük ses getirdi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!
ve 'un hücum organizasyonları, en iyi ligler özelinde 7. ve 10. sırada konumlandı. Ayrıca da iki devi, işlevsel yapısıyla pek çok Avrupa devini geride bırakmış oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor, hücum organizasyonlarında birçok Avrupa devini geride bırakarak dünya genelindeki en iyi ligler arasında sırasıyla 7. ve 10. sıralarda yer aldı.
Fenerbahçe, en iyi ligler özelinde hücum organizasyonlarında 7. sırada konumlandı.
Trabzonspor, en iyi ligler özelinde hücum organizasyonlarında 10. sırada konumlandı.
Her iki Süper Lig ekibi de bu alanda birçok Avrupa devini geride bıraktı.
Fenerbahçe'nin listedeki üçlüsü 42 gol, Trabzonspor'un üçlüsü ise 40 golle sıralamaya dahil edildi.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN DA OLDUĞU 'EN GOLCÜ ÜÇLÜLER' LİSTESİ

1 - Bayern Münih | Kane, Diaz, Olise | 73 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

2 - Real Madrid | Mbappe, Vinicius, Bellingham | 54 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

3 - Manchester City | Haaland, Foden, Cherki | 48 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

4 - Sporting Lizbon | Suarez, Gonçalves, Trincao | 47 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

5 - Barcelona | Yamal, Raphinha, Torres | 44 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

6 - AZ Alkmaar | Parrott, Mijnans, Sadıq | 42 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

7 - Fenerbahçe | Talisca, Asensio, Kerem | 42 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

8 - Marsilya | Greenwood, Aubameyang, Paixao | 42 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

9 - Braga | Horta, Zalazar, Victor | 42 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

10 - Trabzonspor | Onuachu, Muçi, Augusto | 40 Gol

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

FENERBAHÇE'DE ARA TRANSFER DÖNEMİNDE HANGİ KONU TARTIŞILMIŞTI?
Sarı lacivertlilerin, forvet almamasının gol yollarında sorun olacağı konusu gündeme gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Juventus maçı öncesinde temsilcimizin İtalya karnesi!
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ayrılığı: Transferde farklı hesaplar!
ETİKETLER
#Spor
#trabzonspor
#süper lig
#Fenerbahçe
#Avrupa Futbolu
#Golcülük
#Spor
