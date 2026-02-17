Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum organizasyonları, en iyi ligler özelinde 7. ve 10. sırada konumlandı. Ayrıca da iki Süper Lig devi, işlevsel yapısıyla pek çok Avrupa devini geride bırakmış oldu.
1 - Bayern Münih | Kane, Diaz, Olise | 73 Gol
2 - Real Madrid | Mbappe, Vinicius, Bellingham | 54 Gol
3 - Manchester City | Haaland, Foden, Cherki | 48 Gol
4 - Sporting Lizbon | Suarez, Gonçalves, Trincao | 47 Gol
5 - Barcelona | Yamal, Raphinha, Torres | 44 Gol
6 - AZ Alkmaar | Parrott, Mijnans, Sadıq | 42 Gol
7 - Fenerbahçe | Talisca, Asensio, Kerem | 42 Gol
8 - Marsilya | Greenwood, Aubameyang, Paixao | 42 Gol
9 - Braga | Horta, Zalazar, Victor | 42 Gol
10 - Trabzonspor | Onuachu, Muçi, Augusto | 40 Gol