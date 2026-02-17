Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum organizasyonları, en iyi ligler özelinde 7. ve 10. sırada konumlandı. Ayrıca da iki Süper Lig devi, işlevsel yapısıyla pek çok Avrupa devini geride bırakmış oldu.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN DA OLDUĞU 'EN GOLCÜ ÜÇLÜLER' LİSTESİ

1 - Bayern Münih | Kane, Diaz, Olise | 73 Gol

2 - Real Madrid | Mbappe, Vinicius, Bellingham | 54 Gol

3 - Manchester City | Haaland, Foden, Cherki | 48 Gol

4 - Sporting Lizbon | Suarez, Gonçalves, Trincao | 47 Gol

5 - Barcelona | Yamal, Raphinha, Torres | 44 Gol

6 - AZ Alkmaar | Parrott, Mijnans, Sadıq | 42 Gol

7 - Fenerbahçe | Talisca, Asensio, Kerem | 42 Gol

8 - Marsilya | Greenwood, Aubameyang, Paixao | 42 Gol

9 - Braga | Horta, Zalazar, Victor | 42 Gol

10 - Trabzonspor | Onuachu, Muçi, Augusto | 40 Gol