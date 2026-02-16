Fenerbahçe'de Milan Skriniar ayrılığı: Transferde farklı hesaplar!

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar'a, Juventus ve Milan talip oldu. Fenerbahçe'de kendini yeniden ispatlayan Milan Skriniar'ın mali süreci hakkında, menajerler aracılığıyla bilgi alındı.

Fenerbahçe savunma tandeminin güven verdiği dönemde, Milan Skriniar da İtalya devlerinin transfer radarına takıldı! Halihazırda Fenerbahçe yönetimi; gelecek sezon için elit bir stoper daha isterken, sürpriz şekilde Milan Skriniar kritiği başladı! Esasen ise yeni süreçte, son kararı Milan Skriniar'ın vermesi bekleniyor. Zira yıldız savunmacı, daha önce Inter forması giymiş ve İtalya'da önemli performanslar göstermişti.

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR TRANSFERİNDE YÜKSEK MAAŞ TEZATI

Milan ve Juventus'un ilk temasları gerçekleştirdiği günlerde, esas sorun olarak ise Milan Skriniar'ın maaşı öne çıktı! İlave olarak da Fenerbahçe'yle 2029 yazına kadar kontratı bulunan Milan Skriniar, Süper Lig'in en çok kazanan savunmacısı konumunda.

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle toplamda 57 maça çıkan Milan Skriniar, savunmadaki başarılı performansına ek olarak da 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.