Fenerbahçe'de Milan Skriniar ayrılığı: Transferde farklı hesaplar!

Fenerbahçeli Milan Skriniar için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya basını, Milan Skriniar ile iki Çizme devinin ilgilendiğini duyurdu.

16.02.2026
16.02.2026
saat ikonu 20:04

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar'a, Juventus ve Milan talip oldu. Fenerbahçe'de kendini yeniden ispatlayan Milan Skriniar'ın mali süreci hakkında, menajerler aracılığıyla bilgi alındı.

FENERBAHÇE'DE MILAN SKRINIAR AYRILIĞI: TRANSFERDE FARKLI HESAPLAR

Fenerbahçe savunma tandeminin güven verdiği dönemde, Milan Skriniar da İtalya devlerinin transfer radarına takıldı! Halihazırda Fenerbahçe yönetimi; gelecek sezon için elit bir stoper daha isterken, sürpriz şekilde Milan Skriniar kritiği başladı! Esasen ise yeni süreçte, son kararı Milan Skriniar'ın vermesi bekleniyor. Zira yıldız savunmacı, daha önce Inter forması giymiş ve İtalya'da önemli performanslar göstermişti.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ayrılığı: Transferde farklı hesaplar!

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR TRANSFERİNDE YÜKSEK MAAŞ TEZATI

Milan ve Juventus'un ilk temasları gerçekleştirdiği günlerde, esas sorun olarak ise Milan Skriniar'ın maaşı öne çıktı! İlave olarak da Fenerbahçe'yle 2029 yazına kadar kontratı bulunan Milan Skriniar, Süper Lig'in en çok kazanan savunmacısı konumunda.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ayrılığı: Transferde farklı hesaplar!

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle toplamda 57 maça çıkan Milan Skriniar, savunmadaki başarılı performansına ek olarak da 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.

FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 6 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
