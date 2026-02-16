Galatasaray'da 100 milyon Euroluk Victor Osimhen vedası: İspanyollar dev transferi duyurdu!

Kategoriler
Galatasaraylı Victor Osimhen için İspanyollar flaş bir haber geçti. Gelişmeye göre Atletico Madrid, Galatasaraylı Victor Osimhen'e resmen talip oldu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid tarafından menajerlik süreci başlatıldı! Halihazırda Galatasaray'ın 100 milyon Euro civarında bir bonservisle Victor Osimhen'e veda edeceğinin gündeme taşındığı süreçte, ayrıca Nijeryalı yıldızın da Atletico Madrid'e olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Esasen ise İspanyol devi, uzun zamandır Alexander Sörloth'un yerine yıldız bir forvet arıyordu.
Galatasaray'ın 75 milyon Euro bedelle transfer ettiği ve 2029 yazına kadar sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Victor Osimhen, sarı kırmızılı taraftarlardan tam not almış ve büyük maçlarda hep başroldeki isim olmuştu. An itibarıyla ise Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen'in ayrılmak istemesi durumunda ne yönde adım atacağı ciddi bir tartışma konusuna dönüştü.
Galatasaray formasıyla toplamda 63 mücadelede yer alan Victor Osimhen, 52 gol ile 11 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.