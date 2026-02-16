Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da 100 milyon Euroluk Victor Osimhen vedası: İspanyollar dev transferi duyurdu!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin kritiği yapılıyor. Fichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Victor Osimhen için 100 milyon Euroluk ayrılığın önünü açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da 100 milyon Euroluk Victor Osimhen vedası: İspanyollar dev transferi duyurdu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 18:46

Galatasaraylı Victor Osimhen için İspanyollar flaş bir haber geçti. Gelişmeye göre Atletico Madrid, Galatasaraylı Victor Osimhen'e resmen talip oldu.

Galatasaray'da 100 milyon Euroluk Victor Osimhen vedası: İspanyollar dev transferi duyurdu!

0:00 73
Galatasaray'da 100 milyon Euroluk Victor Osimhen vedası: İspanyollar dev transferi duyurdu!

GALATASARAY'DA 100 MİLYON EUROLUK VICTOR OSIMHEN VEDASI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid tarafından menajerlik süreci başlatıldı! Halihazırda Galatasaray'ın 100 milyon Euro civarında bir bonservisle Victor Osimhen'e veda edeceğinin gündeme taşındığı süreçte, ayrıca Nijeryalı yıldızın da Atletico Madrid'e olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Esasen ise İspanyol devi, uzun zamandır Alexander Sörloth'un yerine yıldız bir forvet arıyordu.

Galatasaray'da 100 milyon Euroluk Victor Osimhen vedası: İspanyollar dev transferi duyurdu!

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN KRİTİĞİ

Galatasaray'ın 75 milyon Euro bedelle transfer ettiği ve 2029 yazına kadar sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Victor Osimhen, sarı kırmızılı taraftarlardan tam not almış ve büyük maçlarda hep başroldeki isim olmuştu. An itibarıyla ise Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen'in ayrılmak istemesi durumunda ne yönde adım atacağı ciddi bir tartışma konusuna dönüştü.

Galatasaray'da 100 milyon Euroluk Victor Osimhen vedası: İspanyollar dev transferi duyurdu!

GALATASARAY'DAN AYRILIĞI GÜNDEME GELEN VICTOR OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplamda 63 mücadelede yer alan Victor Osimhen, 52 gol ile 11 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Süper Lig devi, yıldız golcü için Napoli ile ciddi bir pazarlık süreci yürütmüştü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'in ekibinden Süper Lig'e: Anlaşma resmen duyuruldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.