Fatih Terim'in ekibinden Süper Lig'e: Anlaşma resmen duyuruldu!

Gençlerbirliği'nden Levent Şahin duyurusu geldi. Başkent temsilcisi, son olarak Fatih Terim ile birlikte Al Shabab'ta görev alan Levent Şahin'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
"Hoş Geldin Levent Şahin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1.5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."
Kariyerinin önemli bir bölümünde yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin, ikinci kez Süper Lig'de teknik direktörlük görevini üstlenecek. 52 yaşındaki Şahin, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de Adanaspor'u çalıştırmıştı.