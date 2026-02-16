Gençlerbirliği'nden Levent Şahin duyurusu geldi. Başkent temsilcisi, son olarak Fatih Terim ile birlikte Al Shabab'ta görev alan Levent Şahin'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

HABERİN ÖZETİ Fatih Terim'in ekibinden Süper Lig'e: Anlaşma resmen duyuruldu! Gençlerbirliği, tecrübeli teknik direktör Levent Şahin ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni dönemini başlattı. Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Levent Şahin ile anlaştı. Şahin ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Levent Şahin, son olarak Fatih Terim ile Al Shabab'ta görev almıştı. Bu görev, Şahin'in kariyerinde ikinci kez Süper Lig'de teknik direktörlük yapacağı anlamına geliyor. Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'e veda ettikten sonra ligde 11. sırada bulunuyordu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE LEVENT ŞAHİN DÖNEMİ BAŞLADI

"Hoş Geldin Levent Şahin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1.5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

LEVENT ŞAHİN İKİNCİ KEZ SÜPER LİG'DE

Kariyerinin önemli bir bölümünde yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin, ikinci kez Süper Lig'de teknik direktörlük görevini üstlenecek. 52 yaşındaki Şahin, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de Adanaspor'u çalıştırmıştı.