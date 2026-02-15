Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 15.02.2026

Burak Yılmaz'dan hakem sitemi: "Zamanı gelince açıklayacağım!"

Burak Yılmaz, Kocaelispor-Gaziantep FK karşılaşmasının ardından hakem kritiğini gündeme taşıdı. Esasen ise Burak Yılmaz, hakem sürecinin bilerek kötü yöne çekildiğini iddia etti.

Burak Yılmaz'dan hakem sitemi:
15.02.2026
15.02.2026
saat ikonu 21:23

yönetimindeki , 'in 22. haftasında 'a 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Körfez'deki mağlubiyet sonrasında hakem hakkında sert açıklamalar gerçekleştirdi.

BURAK YILMAZ'DAN HAKEM SİTEMİ!

"Bugün kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı! Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor'la barışmaya gelmiş; sosyal medyada paramparça edilmiş bir hakemle, bugün Kocaelispor'un barıştığını düşünüyorum. Harika! Barışlar güzeldir... Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor.

Burak Yılmaz'dan hakem sitemi: "Zamanı gelince açıklayacağım!"

Neden buraya gönderildikleri çok belli! Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler! Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor...

Burak Yılmaz'dan hakem sitemi: "Zamanı gelince açıklayacağım!"

Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var! Onu da zamanı gelince açıklayacağım! Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim. Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün Kocaelispor'u yenip Samsunspor'un üstüne çıkmak istiyorduk. Kocaelispor bizi yendi, bizim üstümüze çıktı.

Burak Yılmaz'dan hakem sitemi: "Zamanı gelince açıklayacağım!"

Lig uzun bir maraton, Allah izin verirse toparlayacağız. Futbolda bunlar var. En kötü oynadığımız maçtı, katılıyorum ama bunda benim de hatalarım var. Sonuçta teknik direktör benim, tercihleri yapan benim. Ben de şapkamı önüme koyacağım. Oyuncular da koyacaktır. Haftaya bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi Trabzonspor ile karşılaşacağız. Bizim için aslında fırsat bir maç. Bugünü unutturmak istiyorsak Trabzonspor'a her şekilde iyi oyun göstermeliyiz... Benim amacım iyi oyun. Çünkü senelerdir son maçlarda kümede kalmış bir Gaziantep takımını farklı hedeflere odaklayıp, insanlara hayal satamam! Ben onlara iyi oyun oynatacağımın sözünü her zaman verdim. Bunu da Allah'a şükürler olsun ki yüzde 80-85 tutuyorum bugün hariç. İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz. Güzel hakem, iyi hakem istiyoruz."

Burak Yılmaz'dan hakem sitemi: "Zamanı gelince açıklayacağım!"

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ İLE AVRUPA'DAN KİM İLGİLENİYOR?
Lille; eski futbolcusu Burak Yılmaz'ın, antrenörlük performansını da takibe almıştı.
Göztepe'de ikinci Romulo operasyonu: Transferde büyük sürpriz!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!
ETİKETLER
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#Hakem Eleştirisi
#Spor
