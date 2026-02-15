Burak Yılmaz'dan hakem sitemi: "Zamanı gelince açıklayacağım!"

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Körfez'deki mağlubiyet sonrasında hakem hakkında sert açıklamalar gerçekleştirdi.

BURAK YILMAZ'DAN HAKEM SİTEMİ!

"Bugün kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı! Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor'la barışmaya gelmiş; sosyal medyada paramparça edilmiş bir hakemle, bugün Kocaelispor'un barıştığını düşünüyorum. Harika! Barışlar güzeldir... Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor.

Neden buraya gönderildikleri çok belli! Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler! Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor...

Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var! Onu da zamanı gelince açıklayacağım! Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim. Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün Kocaelispor'u yenip Samsunspor'un üstüne çıkmak istiyorduk. Kocaelispor bizi yendi, bizim üstümüze çıktı.

Lig uzun bir maraton, Allah izin verirse toparlayacağız. Futbolda bunlar var. En kötü oynadığımız maçtı, katılıyorum ama bunda benim de hatalarım var. Sonuçta teknik direktör benim, tercihleri yapan benim. Ben de şapkamı önüme koyacağım. Oyuncular da koyacaktır. Haftaya bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi Trabzonspor ile karşılaşacağız. Bizim için aslında fırsat bir maç. Bugünü unutturmak istiyorsak Trabzonspor'a her şekilde iyi oyun göstermeliyiz... Benim amacım iyi oyun. Çünkü senelerdir son maçlarda kümede kalmış bir Gaziantep takımını farklı hedeflere odaklayıp, insanlara hayal satamam! Ben onlara iyi oyun oynatacağımın sözünü her zaman verdim. Bunu da Allah'a şükürler olsun ki yüzde 80-85 tutuyorum bugün hariç. İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz. Güzel hakem, iyi hakem istiyoruz."