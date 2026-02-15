Göztepe'de ikinci Romulo operasyonu: Transferde büyük sürpriz!

Göztepe'de Romulo'dan sonra Juan için de transfer planlamaları ilerletiliyor. Geçtiğimiz yaz döneminde Romulo'yu 20 milyon Euro bedelle Leipzig'e gönderen Göztepe, an itibarıyla ise Juan'ı da aynı noktada konumlandırdı.

GÖZTEPE'DE İKİNCİ ROMULO OPERASYONU: TRANSFERDE JUAN HAMLESİ!

Romulo'yu Leipzig'e yolladıktan 10 gün sonra Southampton'dan Juan'ı 900 bin Euro bedelle kalıcı olarak transfer eden Göztepe, Brezilyalı hücumcunun potansiyelini göstermesi açısından ciddi bir proje yürütmeye başlamıştı. Ardından ise Göztepe formasıyla sakatlanmadan önce bu takvim yılında 20 maça çıkan Juan, 6 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti! Süreçten hareketle Juan'ın gelişimini takip eden Avrupa ekipleri, Southampton'da potansiyelini gerçekleştiremeyen Brezilyalı forvet için transfer kritiğini gündemlerine aldı.

GÖZTEPE'DE JUAN'DAN DA ÖNEMLİ BİR BONSERVİS GELİRİ HEDEFLENİYOR

Romulo hikâyesindeki gibi Juan'ın da her geçen gün üzerine koyarak ilerlediği süreçte, yetenekli hücumcunun ciddi bir bonservis getirisiyle birlikte Göztepe'den ayrılması bekleniyor. Son olarak da Juan, geçen sezon kiralık oynadığı İzmir ekibinde yine önemli istatistikler yakalamış ama Romulo'nun gölgesinde kalmıştı.