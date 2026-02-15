Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Göztepe'de ikinci Romulo operasyonu: Transferde büyük sürpriz!

Göztepe'nin Romulo yatırımından sonra, şimdi de Brezilyalı Juan gündemi başladı. Halihazırda Göztepe ile özel performanslar gösteren 23 yaşındaki golcü, Avrupa ekiplerinin transfer listelerine eklendi.

15.02.2026
15.02.2026
saat ikonu 19:01

Göztepe'de Romulo'dan sonra Juan için de transfer planlamaları ilerletiliyor. Geçtiğimiz yaz döneminde Romulo'yu 20 milyon Euro bedelle Leipzig'e gönderen Göztepe, an itibarıyla ise Juan'ı da aynı noktada konumlandırdı.

Göztepe'de ikinci Romulo operasyonu: Transferde büyük sürpriz!

GÖZTEPE'DE İKİNCİ ROMULO OPERASYONU: TRANSFERDE JUAN HAMLESİ!

Romulo'yu Leipzig'e yolladıktan 10 gün sonra Southampton'dan Juan'ı 900 bin Euro bedelle kalıcı olarak transfer eden Göztepe, Brezilyalı hücumcunun potansiyelini göstermesi açısından ciddi bir proje yürütmeye başlamıştı. Ardından ise Göztepe formasıyla sakatlanmadan önce bu takvim yılında 20 maça çıkan Juan, 6 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti! Süreçten hareketle Juan'ın gelişimini takip eden Avrupa ekipleri, Southampton'da potansiyelini gerçekleştiremeyen Brezilyalı forvet için transfer kritiğini gündemlerine aldı.

Göztepe'de ikinci Romulo operasyonu: Transferde büyük sürpriz!

GÖZTEPE'DE JUAN'DAN DA ÖNEMLİ BİR BONSERVİS GELİRİ HEDEFLENİYOR

Romulo hikâyesindeki gibi Juan'ın da her geçen gün üzerine koyarak ilerlediği süreçte, yetenekli hücumcunun ciddi bir bonservis getirisiyle birlikte Göztepe'den ayrılması bekleniyor. Son olarak da Juan, geçen sezon kiralık oynadığı İzmir ekibinde yine önemli istatistikler yakalamış ama Romulo'nun gölgesinde kalmıştı.

Göztepe'de ikinci Romulo operasyonu: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE YÖNETİMİNİN HEDEFİ NEDİR?
Yabancı yatırımıyla planlamalarını ilerleten Göztepe, Southampton gibi kulüplerle aynı kuruluşun çatısı altında yer alıyor ve kendi kendini sürdürebilecek bir yapı tasarlıyor.
