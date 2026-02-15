Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!

Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan Semih Kılıçsoy, an itibarıyla Avrupa pazarında dikkat çekiyor. Cagliari'deki çıkışıyla iyice parlayan Semih Kılıçsoy'un, Beşiktaş adına beklenen sonu hızlıca gerçekleştireceği düşünülüyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.02.2026
18:27
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
18:27

'ta ayrılığı için geri sayım başladı. Halihazırdaki performansıyla kendini ispatlayan Semih Kılıçsoy'a, menajerler aracılığıyla resmen yoğun ilgi var.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY PİYANGOSU

Beşiktaş sonrasında 'de tekrar form tutan 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerince listelerine eklendi! Cagliari'nin satın alma opsiyonuyla ilgili hamlesini gözeten kulüpler, olası bir anlaşamamazlık halinde Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY AYRILIĞI İÇİN İLK TEMASLAR BAŞLAMIŞTI

Semih Kılıçsoy'un kiralık sürecinden memnun olan Cagliari yönetimi, Beşiktaş ile ilk temasları gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Esasen ise Çizme temsilcisinin, Semih Kılıçsoy transferi için satın alma opsiyonunu beklenenden erken kullanacağı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!

BEŞİKTAŞ SONRASINDA SEMİH KILIÇSOY'UN PERFORMANSI

Beşiktaş sonrasında İtalya'ya adaptasyonu zaman alan ve bir süre forma bulamayan Semih Kılıçsoy, Cagliari ile şu ana kadar 834 dakika sahada kaldı ve bu süreçte attığı 4 golle takımının küme hattından uzaklaşmasını sağladı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN ANLAŞMADAKİ BONSERVİSİ NE KADAR?
Cagliari; Beşiktaş'tan kiraladığı genç hücumcuyu satın almak istemesi halinde, 12 milyon Euro bonservis ödeyecekti.
Kocaelispor Gaziantep FK karşısında rahat kazandı: Körfez'de 3 gol ve 1 kırmızı kart!
Metin Diyadin'den Gençlerbirliği yönetimine rest!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#İtalya
#cagliari
#Semih Kılıçsoy
#Spor
TGRT Haber
