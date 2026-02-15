Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy piyangosu: Transferde Avrupa kritiği!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ayrılığı için geri sayım başladı. Halihazırdaki İtalya performansıyla kendini ispatlayan Semih Kılıçsoy'a, menajerler aracılığıyla resmen yoğun ilgi var.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY PİYANGOSU

Beşiktaş sonrasında Cagliari'de tekrar form tutan 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerince transfer listelerine eklendi! Cagliari'nin satın alma opsiyonuyla ilgili hamlesini gözeten kulüpler, olası bir anlaşamamazlık halinde Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY AYRILIĞI İÇİN İLK TEMASLAR BAŞLAMIŞTI

Semih Kılıçsoy'un kiralık sürecinden memnun olan Cagliari yönetimi, Beşiktaş ile ilk temasları gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Esasen ise Çizme temsilcisinin, Semih Kılıçsoy transferi için satın alma opsiyonunu beklenenden erken kullanacağı iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ SONRASINDA SEMİH KILIÇSOY'UN PERFORMANSI

Beşiktaş sonrasında İtalya'ya adaptasyonu zaman alan ve bir süre forma bulamayan Semih Kılıçsoy, Cagliari ile şu ana kadar 834 dakika sahada kaldı ve bu süreçte attığı 4 golle takımının küme hattından uzaklaşmasını sağladı.