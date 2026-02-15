Metin Diyadin'den Gençlerbirliği yönetimine rest!

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde, karşılaşmanın ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı. Başkent ekibi; Diyadin'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyururken, tecrübeli teknik adam da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu karara tepkisini gösterdi.

MEDİN DİYADİN'DEN GENÇLERBİRLİĞİ YÖNETİMİNE REST

Metin Diyadin gece saat 01.32'de yaptığı ilk paylaşımda, "Yalan söyleyenler, doğru söyleyenlere inanmazlar." ifadelerini kullanırken, 03.11'deki ikinci paylaşımındaysa; "Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta ararlar." açıklamasını yaptı. Ayrıca da Gençlerbirliği taraftarları, 57 yaşındaki antrenörün bu sözlerine destek verdi.

https://x.com/diyadinnmetin/status/2022801055415771623?s=20

https://x.com/diyadinnmetin/status/2022826078264266865?s=20

METİN DİYADİN'İN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Kırmızı siyahlılardaki üçüncü döneminde 10 mücadelede yer alan Medin Diyadin, maç başına 1.60 puan ortalaması tutturmuştu.