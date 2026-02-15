Kocaelispor Gaziantep FK karşısında rahat kazandı: Körfez'de 3 gol ve 1 kırmızı kart!

Kocaelispor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibinin golleri Dan Agyei (36), Serdar Dursun (76) ve Rigoberto Rivas'tan (81) gelirken; Gaziantep FK'da ise Nazım Sangare 47. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından yeşil siyahlılar 30 puana yükselirken, konuk ekip ise 28'de kaldı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay.

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara (Dk. 84 Muharrem Cinan), Show, Keita (Dk. 80 Samet Yalçın), Linetty, Agyei (Dk. 72 Rivas), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Petkovic (Dk. 45 Serdar Dursun).

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 46 Rodrigues), Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Melih Kabasakal), Lungoyi, Maxim (Dk. 78 Muhammet Akmelek), Draguş (Dk. 38 Gassama), Bayo.

Goller: Dk. 36 Agyei, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 81 Rivas (Kocaelispor).

Kırmızı kart: Dk. 47 Nazım Sangare (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 52 Kozlowski, Dk. 78 Lungoyi, Dk. 90 Muhammet Akmelek, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Petkovic, Dk. 70 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Haidara (Kocaelispor).