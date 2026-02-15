Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kocaelispor Gaziantep FK karşısında rahat kazandı: Körfez'de 3 gol ve 1 kırmızı kart!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, Kocaelispor ile Gaziantep FK karşılaştı. Körfez temsilcisi, zorlu geçmesi beklenen müsabakadan net bir zaferle ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaelispor Gaziantep FK karşısında rahat kazandı: Körfez'de 3 gol ve 1 kırmızı kart!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 17:59

, 'yı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibinin golleri Dan Agyei (36), Serdar Dursun (76) ve Rigoberto Rivas'tan (81) gelirken; Gaziantep FK'da ise Nazım Sangare 47. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından yeşil siyahlılar 30 puana yükselirken, konuk ekip ise 28'de kaldı.

Kocaelispor Gaziantep FK karşısında rahat kazandı: Körfez'de 3 gol ve 1 kırmızı kart!

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay.

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara (Dk. 84 Muharrem Cinan), Show, Keita (Dk. 80 Samet Yalçın), Linetty, Agyei (Dk. 72 Rivas), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Petkovic (Dk. 45 Serdar Dursun).

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 46 Rodrigues), Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Melih Kabasakal), Lungoyi, Maxim (Dk. 78 Muhammet Akmelek), Draguş (Dk. 38 Gassama), Bayo.

Goller: Dk. 36 Agyei, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 81 Rivas (Kocaelispor).

Kırmızı kart: Dk. 47 Nazım Sangare (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 52 Kozlowski, Dk. 78 Lungoyi, Dk. 90 Muhammet Akmelek, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Petkovic, Dk. 70 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Haidara (Kocaelispor).

Kocaelispor Gaziantep FK karşısında rahat kazandı: Körfez'de 3 gol ve 1 kırmızı kart!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE?
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, Gaziantep FK ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de 2-0'dan dönen maçın ardından teknik direktör vedası!
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında Galatasaray kritiği!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#kocaelispor
#süper lig
#gaziantep fk
#Maç Özeti
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.