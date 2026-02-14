Süper Lig'de 2-0'dan dönen maçın ardından teknik direktör vedası!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında; Gençlerbirliği'nin 2-0 öne geçtiği Çaykur Rizespor müsabakası, son 13 dakikadaki gollerle 2-2 sonuçlandı. Başkent temsilcisi, kritik puan kaybı sonrasında Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN METİN DİYADİN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

https://x.com/kirmizikara/status/2022703472160678336?s=20

METİN DİYADİN'İN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Kırmızı siyahlılardaki üçüncü döneminde 10 mücadelede yer alan Medin Diyadin, maç başına 1.60 puan ortalaması tutturmuştu.