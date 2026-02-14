Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de 2-0'dan dönen maçın ardından teknik direktör vedası!

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha gerçekleşti. Gençlerbirliği yönetimi, Rizespor karşısındaki 2-2 beraberlikle birlikte Metin Diyadin'in sözleşmesini feshetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de 2-0'dan dönen maçın ardından teknik direktör vedası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 19:53

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında; Gençlerbirliği'nin 2-0 öne geçtiği Çaykur Rizespor müsabakası, son 13 dakikadaki gollerle 2-2 sonuçlandı. Başkent temsilcisi, kritik puan kaybı sonrasında Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN METİN DİYADİN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

https://x.com/kirmizikara/status/2022703472160678336?s=20

METİN DİYADİN'İN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Kırmızı siyahlılardaki üçüncü döneminde 10 mücadelede yer alan Medin Diyadin, maç başına 1.60 puan ortalaması tutturmuştu.

Süper Lig'de 2-0'dan dönen maçın ardından teknik direktör vedası!

Sıkça Sorulan Sorular

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI YENİ ANTRENÖR OLARAK KİMİ İSTİYOR?
Ankaralı futbolseverler, Samsunspor'a veda eden Thomas Reis için sosyal medyada paylaşımlar gerçekleştiriyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor puanları paylaştı: Karadeniz temsilcisinden zorlu geri dönüş!
Alanyaspor haftalar sonra galip geldi: Konyaspor'da kritik kayıp!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.