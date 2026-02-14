Alanyaspor haftalar sonra galip geldi: Konyaspor'da kritik kayıp!

Alanyaspor, Konyaspor mücadelesinden 2-1 galip ayrıldı. Akdeniz ekibi Ruan (37) ve Florent Hadergjonaj (80) ile goller bulurken, konuk yeşil beyazlıların tek sayısı ise 83. dakikada Enis Bardhi'den geldi. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 26 puana yükselirken, Konyaspor ise 20 puanda kaldı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener.

Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie).

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka.

Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90+5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90+1 Aliti (Corendon Alanyaspor).