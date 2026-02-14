Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Nevzat Aydın'dan olay paylaşım: "Rezillikleri unutmam"

Trabzonspor camiasının önde gelen isimlerinden Nevzat Aydın, Fenerbahçe maçı öncesinde olay bir paylaşım yaptı. Trabzonsporlu taraftarlara seslenen Nevzat Aydın, Fenerbahçe özelinde çok sert mesajlar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Nevzat Aydın'dan olay paylaşım:
Burak Ayaydın
14.02.2026
14.02.2026
Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesine saatler kala, Nevzat Aydın'dan flaş ifadeler geldi. Trabzonspor'un gelecekteki başkan adaylarından biri olarak görülen Nevzat Aydın, adeta Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Nevzat Aydın'dan olay paylaşım: "Rezillikleri unutmam"

0:00 91
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Nevzat Aydın'dan olay paylaşım: "Rezillikleri unutmam"

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE NEVZAT AYDIN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi için sert bir çıkış yapan iş insanı Nevzat Aydın, "Yıllardır Fenerbahçe maçlarında anlamsız bir gerginliktir gidiyor. Aramızdaki bu husumetin artık yerini dostluğa bırakması lazım. Futbol kardeşliktir, farklı kitleleri bir araya getiren en önemli unsurlardan biridir. Trabzonspor taraftarı olarak bizim de geçmişte yaşanan tatsızlıkları unutmamızın ve Fenerbahçe takımını gayet samimi ve insancıl duygularla karşılamamızın zamanı geldi…

Diye buraya yazarsam, hesabım hacklenmiş demektir. Sadece 2010-11 sezonunu ve sonrasında yaşanan rezillikleri bile unutmam için Alzheimer da yetmez.
Büyük Trabzonspor taraftarı; o her sene beklediğimiz, sezonun şampiyonluğa oynamıyorsak tartışmasız en önemli maçı geldi. Sakin kalmayı başarıp tezahüratlarımızla o sahayı Fenerbahçe’ye dar etmemiz gerekiyor. Hep beraber maç bitiminde kolbastı oynayabilmek için bugün Akyazı’ya.
Unuttuğumuz gün öldüğümüz gündür!" ifadeleriyle dikkat çekti.

https://x.com/zagortenay76/status/2022589128064258120?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

KARADENİZ'DEKİ MAÇ LİGİN GİDİŞATINI ETKİLEYECEK Mİ?
Kazanan için adeta 6 puan değerinde olan karşılaşma, puan tablosunun zirvesinde kritik hesaplamalara sebep olacak.
Fenerbahçe armasındaki yıldız sayısını güncelliyor! 120 tane yıldız yer alacak
Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor puanları paylaştı: Karadeniz temsilcisinden zorlu geri dönüş!
