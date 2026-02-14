Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesine saatler kala, Nevzat Aydın'dan flaş ifadeler geldi. Trabzonspor'un gelecekteki başkan adaylarından biri olarak görülen Nevzat Aydın, adeta Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Dinle

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Nevzat Aydın'dan olay paylaşım: "Rezillikleri unutmam" Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 91

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE NEVZAT AYDIN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi için sert bir çıkış yapan iş insanı Nevzat Aydın, "Yıllardır Fenerbahçe maçlarında anlamsız bir gerginliktir gidiyor. Aramızdaki bu husumetin artık yerini dostluğa bırakması lazım. Futbol kardeşliktir, farklı kitleleri bir araya getiren en önemli unsurlardan biridir. Trabzonspor taraftarı olarak bizim de geçmişte yaşanan tatsızlıkları unutmamızın ve Fenerbahçe takımını gayet samimi ve insancıl duygularla karşılamamızın zamanı geldi…

Diye buraya yazarsam, hesabım hacklenmiş demektir. Sadece 2010-11 sezonunu ve sonrasında yaşanan rezillikleri bile unutmam için Alzheimer da yetmez.

Büyük Trabzonspor taraftarı; o her sene beklediğimiz, sezonun şampiyonluğa oynamıyorsak tartışmasız en önemli maçı geldi. Sakin kalmayı başarıp tezahüratlarımızla o sahayı Fenerbahçe’ye dar etmemiz gerekiyor. Hep beraber maç bitiminde kolbastı oynayabilmek için bugün Akyazı’ya.

Unuttuğumuz gün öldüğümüz gündür!" ifadeleriyle dikkat çekti.

https://x.com/zagortenay76/status/2022589128064258120?s=20