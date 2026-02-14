Fenerbahçe armasındaki yıldız sayısını güncelliyor! 120 tane yıldız yer alacak

1907'de kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kuruluşun 120. yılına doğru geri sayım sürüyor. Kulübün 120. yılını özel törenlerle ve etkinliklerle kutlayacak sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme daha yaşandı.

120 YILDIZLI ARMA KULLANILACAK

Fenerbahçe'nin, kulübün 120. yılına özel arma kullanacağı öğrenildi. Kulüpten alınan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescili de yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin 120. yıla özel kullanacağı armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.