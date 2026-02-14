Menü Kapat
Fenerbahçe armasındaki yıldız sayısını güncelliyor! 120 tane yıldız yer alacak

Fenerbahçe, kulübün 120. yılı dolayısıyla armasında değişikliğe gidiyor. Sarı-lacivertlilerin, 120. yılda kullanılacak armanın tescilini yaptığı öğrenildi. Armadaki yıldız detayı ise taraftarları dikkatini çekti.

14.02.2026
14.02.2026
1907'de kurulan Spor Kulübü'nde kuruluşun 120. yılına doğru geri sayım sürüyor. Kulübün 120. yılını özel törenlerle ve etkinliklerle kutlayacak sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme daha yaşandı.

120 YILDIZLI ARMA KULLANILACAK

Fenerbahçe'nin, kulübün 120. yılına özel arma kullanacağı öğrenildi. Kulüpten alınan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescili de yapıldı.

Fenerbahçe armasındaki yıldız sayısını güncelliyor! 120 tane yıldız yer alacak

Sarı-lacivertlilerin 120. yıla özel kullanacağı armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.

