Eski Galatasaray teknik direktörü Nurcan Çelik hayatını kaybetti!

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik vefat etti.

NURCAN ÇELİK'İN KARİYERİ VE GALATASARAY DÖNEMİ

Nurcan Çelik, Türk kadın futbolunun gelişiminde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak çok kritik roller üstlenmişti.

Galatasaray tarihindeki yeri: 2021 yılında Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın (Hepsiburada Kadın Futbol Takımı) ilk teknik direktörü olarak tarihe geçti. Kulübün kadın futbol şubesinin yeniden yapılanma sürecinde en önemli yapı taşlarından biriydi.

Milli Takım ve oyunculuk: Türkiye Kadın Millî Futbol Takımı'nın kalesini uzun süre korumuş, profesyonel kariyerinde pek çok başarıya imza atmış bir sporcuydu.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında;

"2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2022641180438409284?s=20