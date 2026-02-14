Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Eski Galatasaray teknik direktörü Nurcan Çelik hayatını kaybetti!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 44 yaşında vefat etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski Galatasaray teknik direktörü Nurcan Çelik hayatını kaybetti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 15:49

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik vefat etti.

Eski Galatasaray teknik direktörü Nurcan Çelik hayatını kaybetti!

NURCAN ÇELİK'İN KARİYERİ VE GALATASARAY DÖNEMİ

Nurcan Çelik, Türk kadın futbolunun gelişiminde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak çok kritik roller üstlenmişti.

Galatasaray tarihindeki yeri: 2021 yılında Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın (Hepsiburada Kadın Futbol Takımı) ilk teknik direktörü olarak tarihe geçti. Kulübün kadın futbol şubesinin yeniden yapılanma sürecinde en önemli yapı taşlarından biriydi.

Milli Takım ve oyunculuk: Türkiye Kadın Millî Futbol Takımı'nın kalesini uzun süre korumuş, profesyonel kariyerinde pek çok başarıya imza atmış bir sporcuydu.

Eski Galatasaray teknik direktörü Nurcan Çelik hayatını kaybetti!

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında;

"2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2022641180438409284?s=20

#Spor
#Spor
